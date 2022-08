Hubáčková prišla do Hřenska rokovať o prevzatí zasiahnutého územia

Praha 5. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia a Správa národného parku (NP) České Švajčiarsko sa musia začať pripravovať na prevzatie zhoreného územia. Uviedla to česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková, ktorá o tom v piatok hovorila so šéfom českých hasičov Vladimírom Vlčkom, informuje TASR.



"Mojím záujmom je predovšetkým plynule zabezpečiť územie, aby sme ho v budúcnosti bezpečne sprístupnili pre turistov aj pre miestnych obyvateľov," povedala na tlačovom brífingu Hubáčková a poďakovala sa všetkým zasahujúcim zložkám.



Ministerka podotkla, že situácia stále nie je priaznivá. Aj napriek tomu sa jej rezort musí pripraviť na to, aby celé územie prevzal a pokračoval v prácach. Riaditeľa Vlčka požiadala, aby ju oboznámil s tým, čo to pre ministerstvo a Správu NP bude znamenať.



Šéf hasičov po stretnutí s Hubáčkovou uviedol, že budú musieť hovoriť aj o podobe bezzásahových zón, aby boli bezpečné pre obyvateľov aj pre turistov. Dôležité sú podľa neho najmä prístupové komunikácie a dostupnosť požiarnej vody. Obec Mezná v ohňom zasiahnutej oblastí nemá požiarnu vodu ani vodovod na hasenie, čo podľa Vlčka situáciu komplikuje.



Vlček dodal, že sa musia zaoberať tým, ako podobným požiarom predchádzať aj v iných národných parkoch, s čím súhlasila aj Hubáčková. "Musíme sa pozrieť na to, ako urobiť prevenciu a predchádzať takým situáciám," uzavrela ministerka.