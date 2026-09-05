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Huckabee: Izrael je zodpovedný za bezpečnosť Palestínčanov
Izrael okupuje Západný breh od roku 1967 a izraelskí osadníci sa správajú k palestínskym obyvateľom násilne už dlhé roky.
Autor TASR
Ramalláh 5. septembra (TASR) - Americký veľvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee v sobotu vyhlásil, že Izrael je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu a vyzval na vyvodenie „prísnych dôsledkov“ s cieľom zastaviť násilie na tomto území. Urobil tak počas návštevy Predjordánska, kde sa stretol s palestínsko-americkými občanmi, ktorí hlásili útoky zo strany izraelských osadníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Zločin je zločin, teror je teror, to je naše posolstvo. Keď to ľudia páchajú, mali by počítať s tým, že ich čakajú prísne dôsledky,“ povedal Huckabee novinárom počas návštevy mesta Turmus Ajjá na Západnom brehu, kde žije veľa amerických občanov. Veľvyslanec však zároveň nevyjadril kritiku Izraela.
Podľa slov veľvyslanca je povinnosťou izraelskej vlády zaistiť bezpečnosť Palestínčanov na Západnom brehu. „Jedno z posolstiev, ktoré sme zdieľali a budeme zdieľať aj naďalej, je, že ľudia v týchto komunitách majú právo žiť v prostredí, ktoré im zaručuje istú úroveň bezpečia a istoty, a že vláda je povinná to zabezpečiť,“ povedal Huckabee.
Americký veľvyslanec skonštatoval, že prijatie opatrení je v „najlepšom záujme“ Izraela, ktorý čelí rastúcej kritike po celom svete v súvislosti s ničivou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorú podnikol ako reakciu na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Nie je práve v záujme Izraela, aby povesť väčšiny obyvateľstva ovplyvňovala táto „malá skupina lupičov“ povedal veľvyslanec.
Huckabee okrem toho v sobotu vyhlásil, že v súčasnosti sa nepracuje na žiadnom pláne na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy. Izraelskí ministri pritom už skôr predložili návrhy na to, ako vyhnať dva milióny ľudí z tohto vojnou zničeného územia. „Môžem vám rozhodne povedať, že Izraelčania nemajú v pláne vysídliť ľudí z Gazy proti ich vôli,“ povedal veľvyslanec.
Izrael okupuje Západný breh od roku 1967 a izraelskí osadníci sa správajú k palestínskym obyvateľom násilne už dlhé roky. Dôsledky ich konania sú však zvyčajne minimálne alebo žiadne, pričom v posledných mesiacoch došlo aj k nárastu útokov.
„Zločin je zločin, teror je teror, to je naše posolstvo. Keď to ľudia páchajú, mali by počítať s tým, že ich čakajú prísne dôsledky,“ povedal Huckabee novinárom počas návštevy mesta Turmus Ajjá na Západnom brehu, kde žije veľa amerických občanov. Veľvyslanec však zároveň nevyjadril kritiku Izraela.
Podľa slov veľvyslanca je povinnosťou izraelskej vlády zaistiť bezpečnosť Palestínčanov na Západnom brehu. „Jedno z posolstiev, ktoré sme zdieľali a budeme zdieľať aj naďalej, je, že ľudia v týchto komunitách majú právo žiť v prostredí, ktoré im zaručuje istú úroveň bezpečia a istoty, a že vláda je povinná to zabezpečiť,“ povedal Huckabee.
Americký veľvyslanec skonštatoval, že prijatie opatrení je v „najlepšom záujme“ Izraela, ktorý čelí rastúcej kritike po celom svete v súvislosti s ničivou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorú podnikol ako reakciu na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
Nie je práve v záujme Izraela, aby povesť väčšiny obyvateľstva ovplyvňovala táto „malá skupina lupičov“ povedal veľvyslanec.
Huckabee okrem toho v sobotu vyhlásil, že v súčasnosti sa nepracuje na žiadnom pláne na vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy. Izraelskí ministri pritom už skôr predložili návrhy na to, ako vyhnať dva milióny ľudí z tohto vojnou zničeného územia. „Môžem vám rozhodne povedať, že Izraelčania nemajú v pláne vysídliť ľudí z Gazy proti ich vôli,“ povedal veľvyslanec.
Izrael okupuje Západný breh od roku 1967 a izraelskí osadníci sa správajú k palestínskym obyvateľom násilne už dlhé roky. Dôsledky ich konania sú však zvyčajne minimálne alebo žiadne, pričom v posledných mesiacoch došlo aj k nárastu útokov.