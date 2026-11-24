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Huckabee nevie, či USA ukončia vojenskú pomoc Izraelu tento rok
Americký veľvyslanec uviedol, že USA s Izraelom už niekoľko mesiacov rokujú o novej dohode.
Autor TASR
Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vyjadril pochybnosti nad ukončením pravidelnej vojenskej pomoci Izraelu v celkovej výške takmer štyri miliardy dolárov už koncom tohto roka. Prezident Donald Trump to oznámil 3. novembra v deň volieb do Kongresu. TASR o tom píše podľa utorňajšej správy agentúry Reuters.
Trump 3. novembra informoval, že s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom uzavrel dohodu o ukončení vojenskej podpory Izraelu do konca tohto roka. Izrael už podľa neho túto pomoc nepotrebuje a demokrati a ľavicoví politici to zneužívajú na kritiku republikánov. „Aktuálne Izraelu poskytujeme štyri miliardy dolárov ročne, ale pred niekoľkými mesiacmi sme sa dohodli, že s tým prestaneme,“ povedal vtedy Trump pre Fox News. Americký prezident odvtedy viac podrobností neuviedol.
Huckabee v rozhovore zverejnenom v utorok uviedol, že dohoda „má platiť ešte ďalšie dva roky“. Nie je si preto istý, „či k jej náhlemu ukončeniu dôjde ešte do konca tohto roka“. Kongres už prostriedky vyčlenil a nie je podľa neho jasné, či by sa ich poskytovanie dalo zastaviť bez súhlasu Kongresu.
Dohodu o každoročnom poskytovaní pomoci vo výške 3,8 miliardy dolárov po dobu desiatich rokov uzavrel Trumpov predchodca Barack Obama v roku 2016 a platiť začala o tri roky neskôr. Platnosť aktuálnej dohody vyprší koncom budúceho roka.
Americký veľvyslanec uviedol, že USA s Izraelom už niekoľko mesiacov rokujú o novej dohode. Nespresnil, či tieto rozhovory pokračujú aj po Trumpovom vyhlásení zo začiatku novembra.
Netanjahu už v minulosti vyhlásil, že chce postupne znížiť závislosť Izraela od vojenskej pomoci USA. Trump tvrdí, že s myšlienkou predčasného ukončenia poskytovania pomoci prišiel izraelský premiér.
Trump 3. novembra informoval, že s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom uzavrel dohodu o ukončení vojenskej podpory Izraelu do konca tohto roka. Izrael už podľa neho túto pomoc nepotrebuje a demokrati a ľavicoví politici to zneužívajú na kritiku republikánov. „Aktuálne Izraelu poskytujeme štyri miliardy dolárov ročne, ale pred niekoľkými mesiacmi sme sa dohodli, že s tým prestaneme,“ povedal vtedy Trump pre Fox News. Americký prezident odvtedy viac podrobností neuviedol.
Huckabee v rozhovore zverejnenom v utorok uviedol, že dohoda „má platiť ešte ďalšie dva roky“. Nie je si preto istý, „či k jej náhlemu ukončeniu dôjde ešte do konca tohto roka“. Kongres už prostriedky vyčlenil a nie je podľa neho jasné, či by sa ich poskytovanie dalo zastaviť bez súhlasu Kongresu.
Dohodu o každoročnom poskytovaní pomoci vo výške 3,8 miliardy dolárov po dobu desiatich rokov uzavrel Trumpov predchodca Barack Obama v roku 2016 a platiť začala o tri roky neskôr. Platnosť aktuálnej dohody vyprší koncom budúceho roka.
Americký veľvyslanec uviedol, že USA s Izraelom už niekoľko mesiacov rokujú o novej dohode. Nespresnil, či tieto rozhovory pokračujú aj po Trumpovom vyhlásení zo začiatku novembra.
Netanjahu už v minulosti vyhlásil, že chce postupne znížiť závislosť Izraela od vojenskej pomoci USA. Trump tvrdí, že s myšlienkou predčasného ukončenia poskytovania pomoci prišiel izraelský premiér.