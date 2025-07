Huckabee žiada prešetrenie smrti mladíka na Západnom brehu Jordánu

Washington 15. júla (TASR) - Veľvyslanec Spojených štátov v Izraeli Mike Huckabee v utorok vyzval Tel Aviv na „agresívne“ prešetrenie smrti americko-palestínskeho muža, ktorého v piatok na Západnom brehu Jordánu na smrť dobili izraelskí osadníci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva došlo k smrteľnému incidentu v piatok v meste Sindžil. Obeťou je 20-ročný Sajafolláh Musallet, ktorý sa narodil na Floride a na Západný breh Jordánu pricestoval v júni, aby tam podľa rodiny strávil čas so svojimi príbuznými.



„Za tento zločinecký a teroristický čin sa musí niesť zodpovednosť. Sajf mal len 20 rokov,“ uviedol Huckabee v príspevku na platforme X.



Rodina zosnulého tvrdí, že mladík bol hlboko spätý so svojimi palestínskymi koreňmi a „chránil pôdu svojej rodiny pred osadníkmi, ktorí sa ju pokúšali ukradnúť“. Izraelskí osadníci podľa rodiny blokovali prístup záchranárov k zranenému mužovi, ktorý zomrel skôr, než ho stihli previezť do nemocnice. Príbuzní mladíka ešte v sobotu vyzvali americké ministerstvo zahraničných vecí, aby incident prešetrilo.



Izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone žiadne vyjadrenie bezprostredne neposkytlo. Izraelská armáda však už predtým uviedla, že Tel Aviv incident vyšetruje.