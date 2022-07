Fiala eurokomisárom na koncerte Pre Európu: Hudba prekonáva bariéry

Litomyšl 1. júla (TASR) - Európski lídri a predstavitelia českej vlády i oboch komôr parlamentu ukončili slávnostnú piatkovú ceremóniu, počas ktorej Česko prevzalo vedenie Rady Európskej únie. Program uzatvoril koncert Pre Európu, ktorý sa konal v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, informuje TASR.



V úvode zaznela hymna Európskej únie – Beethovenova Óda na radosť – a česká národná hymna. Premiér Petr Fiala zopakoval, že české predsedníctvo chce nadviazať na francúzske úspechy, za ktoré považuje najmä jednotu členských krajín v krízových časoch.



"Hudba nás spája, nepozná hranice a prekonáva bariéry," povedal pred koncertom predseda českej vlády a dodal, že je to symbolická udalosť, ktorá odráža motto Európskej únie – Zjednotení v rozmanitosti.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pripomenula viaceré české osobnosti, ktoré sa zaslúžili o pozdvihnutie českého národa, napríklad spisovateľa Aloisa Jiráska. Spomenula tiež citát Václava Havla: "Pracujte pre niečo, pretože to je dobré, a nie preto, že máte šancu na úspech". To by malo Európu podľa jej slov poháňať dopredu.



Česko bolo pre Európu vždy inšpiráciou, či už v roku 1968 alebo 1989, povedala Leyenová. Poďakovala sa aj "súčasných hrdinom", za ktorých považuje všetky české rodiny, ktoré prichýlili utečencov z Ukrajiny.



Pred koncertom otvoril putovnú výstavu fotografií minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek. Jej názov znie: "Dospeli sme v EÚ" a odkazuje na 18 rokov Česka v Európskej únii. Ľudia si ju budú môcť postupne pozrieť v 16 českých a moravských mestách.



Česká republika v piatok prevzala predsedníctvo v Rade EÚ od Francúzska a o šesť mesiacov ho odovzdá Švédsku. Ceremónia sa uskutočnila na štátnom zámku Litomyšl v pardubickom kraji za účasti eurokomisárov a predstaviteľov českej vlády a parlamentu.