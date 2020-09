Ray Charles, otec soulu, sa narodil pred 90 rokmi

Albany/Bratislava 23. septembra (TASR) – Nazývali ho géniom, otcom soulu či najväčším popovým spevákom. Svojou hudbou plnou vášne a emócii ovplyvnil jazz, swing, rock'n'roll, gospel, rhythm & blues či country. Od narodenia amerického speváka, klaviristu, skladateľa Raya Charlesa, známeho širokým úsmevom, čiernymi okuliarmi a dynamickou hrou na klavír, uplynie v stredu 23. septembra 90 rokov.



Ray Charles, rodným menom Ray Charles Robinson, sa narodil 23. septembra 1930 v meste Albany v americkom štáte Georgia. Vyrastal v chudobnej černošskej štvrti Jellyroll v meste Greenville na Floride. Dospieval na pozadí hospodárskej krízy, segregácie černošského obyvateľstva a v neúplnej rodine. O budúceho geniálneho hudobníka a brata Georgea sa totiž starala iba matka.



Od malička trpel zeleným zákalom a v siedmich rokoch prišiel úplne o zrak. Pod stratu zraku sa podpísal aj šok, ktorý zažil po tragickej smrti brata. Počas hry padol jeho brat nešťastnou náhodou do suda na pranie bielizne a Ray ho nedokázal vytiahnuť.



Vďaka matke sa naučil rozpoznávať okolie hmatom a sluchom. Stal sa sebestačným a začal navštevovať špeciálnu školu pre slepcov v St. Augustine, kde sa zdokonaľoval v hre na klavíri a saxofóne. S klavírom sa zoznámil už predtým, keď mal približne tri roky. Zvuk nástroja, ktorý sa neskôr stal jeho bytostnou súčasťou, počul v jednej z kaviarní. Jej majiteľ Wiley Pitman si všimol jeho záujem a začal ho učiť hrať na klavíri.



V 15-rokoch mu zomrela matka a tak sa mladý nádejný muzikant musel postarať o seba sám. Odcestoval do Jacksonvillu, kde sa živil hraním po baroch. Honorár si údajne nechával vyplatiť len v jednodolárovkách, aby ho neoklamali.



Neskôr hrával ako sprievodný klavirista v bluesových skupinách T-Bone Walkera a Big Joe Turnera. Na jeseň v roku 1946 ako člen súboru saxofonistu Tiniho Yorka odišiel do Orlanda. Po šnúre koncerotv sa do Jacksonvillu s Yorkom nevrátil. Hrával v jazzovej kapele Charlieho Brantleyho či v country formácii The Florida Playboys, v ktorej bol jediným černochom.



V roku 1948 sa presťahoval do Seattlu, kde založil skupinu The Maxim Trio a začal používať umelecké meno Ray Charles. Začiatkom 50. rokov minulého storočia nahral svoje prvé hity v spoločnosti Atlantic Records. V marci 1954 sa jeho skladba It Should Have Been Me v rebríčku R&B vyšplhala na 7. miesto. Úspech zaznamenal aj hitom Mess Around. Prvý sólový album s názvom Ray Charles vydal v júli 1957.



Do dejín populárnej hudby sa zapísal skladbou I Got A Woman. V dnes už legendárnom hite spojil ako prvý blues s gospelom. Zrodil sa tak nový hudobný štýl soul, ktorého otcom sa stal práve Ray Charles.



Na špicu americkej hitparády sa dostal v roku 1960 s piesňou Georgia On My Mind. V apríli 1961 získal štyri ceny Grammy za album The Genius of Ray Charles. Hitom sa stala ja skladba I Can't Stop Loving You, za ktorú tiež dostal Grammy. Medzi Charlesove úspešné piesne patrí napríklad aj R&B skladba Hit the Road Jack.



S úspechom prišli aj problémy s drogami a neviazaný životný štýl, dôsledky, ktorého musela znášať jeho manželka. V polovici 60. rokov ho zatkli na letisku v Bostone, lebo pri kontrole u neho našli heroín. Po týchto nepríjemnostiach sa rozhodol podrobiť liečeniu. Napriek náročnej liečbe spojenej s ťažkými abstinenčnými príznakmi, sa mu sa podarilo zbaviť závislosti na heroíne. Začal sa tiež viac zaujímať o ľudské práva a problematiku rasovej diskriminácie, ktorá sa prejavovala aj na jeho koncertoch.



V singlovej hitparáde mal Ray Charles celkovo 33 skladieb a jeho diskografia obsahuje viac ako päťdesiat albumov. V roku 1981 sa na Hollywoodskom chodníku slávy objavila aj jeho hviezda. Do Bluesovej siene slávy (Blues Hall of Fame) ho uviedli v roku 1982. Členom Rokenrolovej siene slávy (Rock and Roll Hall of Fame) sa stal v roku 1986.



V roku 2004 Raya Charlesa uviedli do Jazzovej siene slávy (Jazz Hall of Fame) a Národnej siene slávy športovcov a umelcov čiernej pleti (National Black Sports & Entertainment Hall of Fame). V tom istom roku ho hudobný magazín Rolling Stone zaradil na 10. miesto v rebríčku 100 najväčších umelcov všetkých čias. V novembri 2008 ho tento hudobný magazín zaradil na druhú priečku rebríčka 100 najväčších spevákov všetkých čias.



Fenomenálny hudobník Ray Charles zomrel 10. júna 2004 vo veku 73 rokov v Beverly Hills.



Režisér Taylor Hackford nakrútil o jeho speváckej dráhe životopisný film s názvom Ray (2004). Herec Jamie Foxx získal za stvárnenie hudobníka Oscara.