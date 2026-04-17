Hudba v Anglicku: Aké boli aprílové hity druhej polovice 20. storočia?
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Pred 60 rokmi, 17. apríla 1966, viedla anglickú hitparádu skupina Spencer Davis Group s piesňou Somebody Help Me. Založil ju v auguste 1963 spevák, gitarista a hráč na klávesových nástrojoch Spencer Davis v anglickom Birminghame. V novembri 1964 sa do hitparády dostal ich prvý singel I Can't Stand It, v júli 1965 vydali prvú LP platňu Their First LP. Úspešná pre nich bola hlavne druhá polovica 60. rokov, v hitparáde mali sedem skladieb. Dve z nich, Keep On Running v januári 1966 a Somebody Help Me sa dostali až na prvé miesto. Rozišli sa v júli 1969, vydali štyri LP platne.
Skupina Brotherhood Of Man s pesničkou Save Your Kisses For Me viedla anglickú hitparádu 17. apríla 1976. Táto formácia vznikla v roku 1969, podnet k jej vzniku dal skladateľ Tony Hiller. Vo februári 1970 mali v hitparáde prvú pieseň United We Stand. Pod týmto názvom vydali v roku 1970 aj prvý album. V roku 1976 reprezentovali Anglicko na 21. ročníku piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie. Uskutočnila sa 3. apríla 1976 v holandskom Haagu a Brotherhood Of Man ju vyhrali práve so skladbou Save Your Kisses For Me. V anglickom TOP 40 rebríčku mali deväť skladieb. Hitmi boli piesne Angelo z júla 1977 a Figaro z januára 1978, obe sa dostali na prvé miesto. Na svojom konte majú šestnásť štúdiových a dva kompilačné albumy.
O desať rokov neskôr bola prvá alternatívna komediálna skupina The Young Ones s piesňou Living Doll. Na čele bola tri týždne. Originálnu verziu tejto piesne nahral v roku 1959 Cliff Richard so skupinou Shadows a dostal sa s ňou v júli na prvé miesto hitparády. V roku 1986 nahrala cover verziu táto formácia pre projekt Comic Relief Charity. Finančný výťažok bol venovaný na pomoc ľuďom v africkej Etiópii.
Spevák Mark Morrison so skladbou Return Of The Mack viedol hitparádu 17. apríla 1996. Narodil sa v nemeckom Hannoveri rodičom z Babadosu, od sedemnástich žil v Anglicku. Na hudobnej scéne sa objavil v roku 1993, v apríli 1996 vydal debutový rovnomenný album Return Of The Mack. Na svojom konte má tri albumy, druhý Only God Can Judge Me vyšiel v septembri 1997, tretí Innocent Man v apríli 2006. V singlovej TOP 40 hitparáde mal deväť skladieb a táto bola najúspešnejšou z nich.
