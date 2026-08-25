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HUDBONÝ SVET SMÚTI: Zomrela legendárna americká speváčka Dolly Parton
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias.
Autor TASR,aktualizované
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Washington 25. augusta (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to v utorok jej rodina, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.
Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. „Toto videooznámenie je niečo, o čo ma Dolly požiadala pred rokmi, ešte predtým, ako som to plne vstrebal ako budúcu realitu. Ako jej šéf bezpečnosti viac ako dve desaťročia, v úlohe, ktorú predo mnou zastával môj otec Larry, som si predstavoval ťažkosť tejto chvíle, ale doteraz som ju skutočne necítil,“ uviedol.
„Je to česť, česť zmiešaná s absolútnou hrdosťou a veľkým smútkom,“ pokračoval. Seaver vo videu neuviedol príčinu úmrtia svojej tety. Speváčka však v máji 2026 nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.
Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. „Toto videooznámenie je niečo, o čo ma Dolly požiadala pred rokmi, ešte predtým, ako som to plne vstrebal ako budúcu realitu. Ako jej šéf bezpečnosti viac ako dve desaťročia, v úlohe, ktorú predo mnou zastával môj otec Larry, som si predstavoval ťažkosť tejto chvíle, ale doteraz som ju skutočne necítil,“ uviedol.
„Je to česť, česť zmiešaná s absolútnou hrdosťou a veľkým smútkom,“ pokračoval. Seaver vo videu neuviedol príčinu úmrtia svojej tety. Speváčka však v máji 2026 nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene.
Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.