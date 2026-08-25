Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

HUDBONÝ SVET SMÚTI: Zomrela legendárna americká speváčka Dolly Parton

.
Na archívnej snímke z 13. októbra 2022 americká country speváčka Dolly Partonová pózuje v New Yorku. Foto: TASR/AP

Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 25. augusta (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Oznámila to v utorok jej rodina, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters a televízie NBC News.

Úmrtie Partonovej na jej Instagrame oznámil vo videu jej synovec Brian Seaver. „Toto videooznámenie je niečo, o čo ma Dolly požiadala pred rokmi, ešte predtým, ako som to plne vstrebal ako budúcu realitu. Ako jej šéf bezpečnosti viac ako dve desaťročia, v úlohe, ktorú predo mnou zastával môj otec Larry, som si predstavoval ťažkosť tejto chvíle, ale doteraz som ju skutočne necítil,“ uviedol.



Je to česť, česť zmiešaná s absolútnou hrdosťou a veľkým smútkom,“ pokračoval. Seaver vo videu neuviedol príčinu úmrtia svojej tety. Speváčka však v máji 2026 nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene.

Partonová za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako „Coat of Many Colors“, „9 to 5“, „Jolene“ či „I Will Always Love You“.

.

Neprehliadnite

Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok

NEBESKÉ DIVADLO: Po čiastočnom zatmení Slnka prichádza na rad Mesiac

Prioritami Slovenska v rozpočte EÚ budú kohézia a poľnohospodárstvo

EXKLUZÍVNE PLNÉ ZNENIE:COSTA: Rozpočet EÚ treba dohodnúť do konca roka