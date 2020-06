Hudobné ceny Anděl ovládol Vladimír Mišík, bodovala aj skupina Nocadeň

Praha 21. júna (TASR) - Hudobník, spevák a gitarista Vladimír Mišík ovládol v sobotu večer 29. ročník odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca-Cola 2019, ktoré sa pre koronavírusovú pandémiu uskutočnilo s niekoľkomesačným oneskorením. Jeho album Jednou tě potkám uspel vo všetkých šiestich nominovaných kategóriách, informovala na svojom webe Česká televízia.



Zakladateľ rockovej skupiny Etc… vydal sólovú nahrávku po viac ako 40 rokoch. Stal sa najlepším sólovým interpretom roka 2019, nakrútil najlepší videoklip k piesni Jednou, ktorá je zároveň skladbou roka na najlepšom albume. Navyše podľa poroty vlani najviac vynikol medzi folkovými umelcami i rockermi.



Sólovou interpretkou roka sa vďaka nadžánrovému pesničkárskemu počinu Sně stala pianistka a skladateľka Beata Hlavenková.



Kapela Mirai zvíťazila v kategórii skupina roka za album Arigatou.



Anděla v kategórii rap dostal Hugo Toxxx, ktorého sólový album 1000 už predtým získal niekoľko cien.



Kategóriu vyhradenú alternatíve a elektronike ovládlo mnohopočetné zoskupenie Zvíře jménem Podzim pod vedením Jakuba Königa s projektom Září, ktoré sa tiež stalo objavom roka.



V kategórii džez a blues zvíťazilo česko-slovenské zoskupenie Vertigo, ktoré vlani na jeseň vydalo svoj siedmy album Daleko.



Novinkou sa stala kategória Slovenský album roku. Najlepší album vlani podľa názoru českých akademikov nahrala kapela Nocadeň a volá sa Auróra.



V kategórii klasika bola ocenená nahrávka klavírnych koncertov Dvořáka a Martinů v interpretácii pianistu Iva Kahánka a Bamberských symfonikov pod taktovkou Jakuba Hrůšu.



Do Siene slávy bol ako prvý nehudobník v histórii cien uvedený hudobný publicista Jiří Černý. Akadémia jeho zaradenie zdôvodnila tým, že bez jeho práce by sme hudbe rozumeli oveľa menej.



Hudobné ceny Anděl 2019 mali byť vyhlásené 31. marca 2020 v pražskej hale O2 Universum. V sobotu išlo o historicky prvé vyhlasovanie bez slávnostného ceremoniálu. Hostia sa však do galavečera vysielaného stanicou ČT1 a uvádzaného Ewou Farnou zapojili aspoň "na diaľku". Svoje vystúpenie nakrútili vopred na nezvyklých miestach, ktoré symbolizovali obmedzenia kultúry v čase pandémie, napríklad vo vypustenom bazéne, na opustenom futbalovom štadióne alebo prázdnom letisku. Sošky doniesli odovzdávajúci zo šoubiznisu víťazom už pred sobotňajším programom, no usporiadatelia ubezpečili, že moment prekvapenia bol zachovaný ako pri priamom prenose.