Hudobníci vydali tichý album proti využívaniu diel pri vývoji AI

Londýn 25. februára (TASR) - Viac ako 1000 hudobníkov sa podpísalo pod tichý "album" vydaný v utorok na protest proti zmenám autorského práva, ktoré navrhuje britská vláda. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AP.



Album s názvom "Is This What We Want?" (Toto je to, čo chceme?) obsahuje 12 "nahrávok" prázdnych štúdiových sekvencií s ruchmi, čo má ilustrovať očakávaný dosah vládnych návrhov na živobytie hudobníkov, ak by boli opatrenia prijaté.



Album podporili hviezdy ako ako Kate Bushová, Annie Lennoxová, Cat Stevens, Damon Albarn, Hans Zimmer, Pet Shop Boys či The Clash. Umelci vydaním tohto albumu, zverejneného na strímovej platforme Spotify, vystupujú proti navrhovaným zmenám zákonov o umelej inteligencii (AI), ktoré podľa nich oslabia ich tvorivú kontrolu. Vláda zvažuje, či má technologickým firmám umožniť používanie materiálu chráneného autorskými právami na pomoc pri tréningu modelov AI. Nejde iba o diela z oblasti hudby, ale aj výtvarného umenia, literatúry atď.



Kritici tejto myšlienky sa obávajú, že umelcom bude ťažšie udržať si kontrolu nad svojou prácou a že to oslabí britský kreatívny priemysel. K tým, ktorí sa vyjadrili proti tomuto plánu, patria aj Elton John či Paul McCartney.



Názvy 12 "skladieb" tvoria vetu "The British government must not legalize music theft to benefit AI companies" (Britská vláda nesmie legalizovať krádež hudby v prospech spoločností zaoberajúcich sa AI). Dĺžka albumu je 47 minút. Celý výťažok z neho bude venovaný charitatívnej organizácii Help Musicians.



"Vládny návrh by zadarmo odovzdal celoživotné dielo hudobníkov tejto krajiny do rúk spoločnostiam zaoberajúcim sa umelou inteligenciou a umožnil by im využívať prácu hudobníkov na to, aby im konkurovali," uviedol skladateľ a vývojár AI Ed Newton-Rex, ktorý vydanie albumu zorganizoval. "Je to plán, ktorý by bol katastrofálny nielen pre hudobníkov, ale ktorý je úplne zbytočný. Spojené kráľovstvo sa môže stať lídrom v oblasti AI bez toho, aby sme museli takto zahadzovať náš popredný kreatívny priemysel," dodal.



Britská stredoľavicová vláda Labouristickej strany tvrdí, že chce zo Spojeného kráľovstva urobiť svetového lídra v oblasti AI. Viaceré britské noviny ju na svojich titulných stranách kritizovali a tiež vyzývali na ochranu kreatívneho priemyslu.