Hudobníci zo skupiny U2 odohrali minikoncert v kyjevskom metre

Kyjev 8. mája (TASR) - Dvojica členov írskej rockovej skupiny U2 odohrala v nedeľu improvizovaný krátky koncert na jednej zo staníc metra v centre ukrajinského hlavného mesta Kyjev.



Spevák Bono (Paul Hewson) a gitarista The Edge (David Evans) predviedli malému publiku fanúšikov a príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl skladby Sunday Bloody Sunday, Desire, With or Without You a Stand by Me, informuje tlačová agentúra AFP.



"Ľudia na Ukrajine nebojujú len za svoju slobodu, bojujú za nás všetkých, ktorí si slobodu ctíme. Modlíme sa za to, aby ste sa už čoskoro dočkali mieru," uviedol 61-ročný frontman U2.



Bono v súvislosti so situáciou Ukrajiny zároveň zmienil konflikty, cez ktoré si muselo v minulosti prejsť i jeho rodné Írsko, ako aj problémy, ktoré malo so svojím silnejším susedom.



V jednom momente Bono vyzval ukrajinského vojaka v kamuflážnom odeve, aby si zaspieval spolu s ním, a ten zároveň vyzval svet na podporu Ukrajiny v boji proti ruským okupantom.



Vystúpenie sa uskutočnilo v podzemných priestoroch metra, ktoré obyvateľom Kyjeva slúžia ako protiletecký kryt. Aj počas minikoncertu zaznievali nad metropolou varovné sirény.



Umelcov pozval do svojej ťažko skúšanej vlasti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, aby prejavili solidaritu s Ukrajincami, uviedla skupina na svojom oficiálnom Twitteri.