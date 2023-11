Hudobník Gil Ofarim priznal, že si obvinenia z antisemitizmu vymyslel

Lipsko 28. novembra (TASR) - Nemecko-židovský hudobník Gil Ofarim si obvinenia z antisemitizmu voči jednému zo zamestnancov hotela v nemeckom meste Lipsko vyymslel. Samotný umelec to v utorok prekvapivo priznal pred tamojším krajinským súdom, informovala agentúra DPA.



Na obvineniach z antisemitizmu voči zamestnancovi hotela, v ktorom sa chcel ubytovať, trval Ofarim dva roky. Štyridsaťjedenročný hudobník teraz musí zaplatiť odškodné vo výške 10.000 eur, vyhlásil predsedajúci sudca.



Ofarim podľa obžaloby neprávom obvinil jedného z hotelových zamestnancov v Lipsku z protižidovských predsudkov, a to prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram.



Hudobník v októbri 2021 vo videu tvrdil, že mu zamestnanec ešte pred nahlásením sa na pobyt v hoteli povedal, aby si dal dole náhrdelník s Dávidovou hviezdou. Ofarim sa tiež sťažoval, že hostí, ktorí stáli v rade za ním, vybavovali prednostne.



"Nie je to pravda," uviedol v prvý deň procesu prokurátor Andreas Ricken a dodal, že Ofarim nesprávne vykreslil dotknutého hotelového zamestnanca ako antisemitu.



Podľa obžaloby nebolo Dávidovu hviezdu vôbec vidieť - v čase, keď sa hudobník nahlasoval na pobyt v hoteli, sa totiž údajne nachádzala pod jeho košeľou a vybral si ju až po tom, čo začal natáčať spomenuté virálne video, spresňuje DPA.



Spevákova obhajoba na začiatku procesu označila tvrdenia hotelového zamestnanca za "nanajvýš nepravdepodobné".



Ofarim napokon počas šiesteho pojednávacieho dňa v svojom procese vo veci očierňovania priznal, že nehovoril pravdu. "Obvinenia sú pravdivé," vyhlásil v súdnej sieni. "Chcel by som sa vám ospravedlniť. Je mi to ľúto," povedal hotelovému manažérovi, ktorý v procese vystupoval ako spolužalobca.



Zvlášť ostrú kritiku na adresu Ofarima vyslovil komisár spolkovej vlády pre otázky antisemitiumu Felix Klein, podľa ktorého hudobník "svojím správaním spôsobil veľkú ujmu boju proti antisemitizmu v Nemecku". Jeho správanie odsúdila aj nemecká Ústredná židovská rada, píše DPA.