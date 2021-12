Hudobníkovi vo vlaku ukradli husle za desaťtisíce eur

Paríž 1. decembra (TASR) - Husle v hodnote desiatok tisíc eur ukradli talianskemu hudobníkovi v jednom z rýchlovlakov TGV vo Francúzsku, informovala v stredu agentúra DPA.



Orchester Champs-Elysées na sociálnej sieti Twitter zverejnil výzvu pre svedkov a spresnil, že nástroj bol ukradnutý na ceste vlakom do metropoly Paríž po koncerte v meste Poitiers.



Taliansky huslista si po príchode na parížsku stanicu Montparnasse všimol, že jeho nástroj zmizol. Husle vlastnil už 15 rokov, uviedol vedúci produkcie orchestra David Réveillault pre stanicu France bleu.



V prípade odcudzeného hudobného nástroja ide o husle od benátskeho majstra Eugenia Deganiho z konca 19. storočia, pripomína DPA.



"Pre hudobníka z povolania je to hrozná strata, sú to husle jedného života, jednej kariéry," podotkol Réveillault. "On s tým nástrojom žil, rozvíjal ho ďalej, reguloval, na pódiu tvorili pár," dodal a zdôraznil, že hudobník nesie stratu huslí veľmi ťažko.



Réveillault vyzval páchateľa, ktorý nástroj ukradol, aby ho vrátil, je totiž označený a žiadny výrobca huslí by ho od neho nekúpil, píše DPA.