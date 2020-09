Hudobnú cenu Mercury Prize 2020 získal Michael Kiwanuka

Londýn 25. septembra (TASR) - Britský spevák a skladateľ Michael Kiwanuka získal tohtoročnú cenu Mercury Prize. Ocenenie si vydobyl svojím tretím štúdiovým albumom s názvom Kiwanuka, ktorý vyšiel vlani začiatkom novembra.



Stanica BBC ocenenú platňu označuje za "sebareflektívnu a hĺbavú", pričom interpret na nej narába s témami ako nedostatok sebavedomia, viera či ľudské práva.



Kiwanuka (33) získal toto prestížne hudobné ocenenie na tretí pokus; nominované boli už aj jeho dva predchádzajúce albumy - Home Again (2012) a Love & Hate (2016).



Meno laureáta oznámili vo štvrtok večer na rozhlasovej stanici BBC Radio 1, keďže pandemické opatrenia znemožnili konanie tradičného galavečera. Podľa daného média bolo rozhodnutie poroty udeliť cenu Kiwanukovi "jednomyseľné".



Víťazný album sa stretol s nadšeným prijatím i zo strany kritikov a v britských rebríčkoch obsadil druhé miesto.



Do užšieho 12-členného výberu sa dostali aj Laura Marlingová, Dua Lipaová, Porridge Radio, Sports Team, Anna Meredithová, Kano, Georgia, Lanterns on the Lake, Moses Boyd, Charli XCX a Stormzy.



Kiwanuka, ktorého ugandskí rodičia utiekli pred režimom Idiho Amina a usadili sa v Londýne, je bývalý štúdiový hudobník.



Mercury Prize je každoročne udeľované ocenenie za najlepší album vydaný za uplynulý rok v Spojenom kráľovstve britským alebo írskym interpretom. Udeľuje sa od roku 1992.