Hudobný festival Country Lodenica pokračuje v návrate ku koreňom
Program podujatia Country Lodenica 2025 bude zameraný prevažne na slovenských a českých interpretov hrajúcich hudobné žánre country, folk, bluegrass, trampskú či alternatívnu hudbu.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 20. augusta (TASR) - Päťdesiat účinkujúcich na troch pódiách sa predstaví od štvrtka (21. 8.) do soboty (23. 8.) na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom v rámci hudobného festivalu Country Lodenica. Informovali o tom organizátori na webovej stránke festivalu.
Program podujatia Country Lodenica 2025 bude zameraný prevažne na slovenských a českých interpretov hrajúcich hudobné žánre country, folk, bluegrass, trampskú či alternatívnu hudbu. Návštevníci sa môžu tešiť na moderátorov, stand-up vystúpenia, detské atrakcie, tance alebo westernové scénky s koňmi.
„Country Lodenica sa minulý rok úspešne vrátila k svojim koreňom, keď Peter Žák spolu s Igorom Vráblom pred 26 rokmi (v roku 1999) naznačili, že kvalitné kultúrne podujatia podobného typu sa dajú robiť aj na Slovensku a je tu o ne záujem,“ informujú organizátori.
O 60 hodín hudobnej produkcie sa postarajú legendy českej i slovenskej country, folkovej a trampskej hudby ako Honza Nedvěd + Příbuzní, Roman Horký a Kamelot, skupina Fleret z Vizovic, legenda slovenskej country hudby Allan Mikušek, Bukasový Masív, COP, Čechomor, skupina Hrdza a mnohí ďalší.
