Hudobným Cenám Anděl 2022 dominoval album Mira Žbirku Posledné veci

Praha/Bratislava 16. apríla (TASR) - Křižíkův pavilon na Výstavišti Praha bol v sobotu večer miestom galavečera 32. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca – Cola 2022. Akadémia udelila sedem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách, ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény uviedli do Siene slávy.



Sobotňajší večer patril Mirovi Žbirkovi a jeho albumu Posledné veci, keď štyri nominácie premenil na štyri anjelské sošky. Toto ocenenie získal v kategóriách album roka, sólový interpret, skladba roka - za pieseň Nejsi sám (spolu so synom Davidom) - a v kategórii najlepší slovenský album.



Posledné veci je posledný album Mira Žbirku, ktorý vyšiel v máji 2022. Po spevákovom úmrtí album dokončil jeho syn David Žbirka, ktorý je spolu s Patrickom Jamesom Fitzroyom aj jeho producentom.



Skupinou roka je Vypsaná Fixa za album Kusy radosti. Pardubická pop punková skupina Vypsaná fixa je na scéne od roku 1994, Kusy radosti je ich desiaty album, vydaný v máji 2022.



Kategóriu sólová interpretka získala Lenny za album Heartbreak Culture. Mladá česká speváčka Lenny je dcérou Lenky Filipovej. Na svojom konte má tri albumy, tretí - Heartbreak Culture - vyšiel v septembri 2022. Za debutový album Hearts zo septembra 2016 získala štyri ceny Anděl.



V kategórii videoklip získal ocenenie Lazer Viking za klip k piesni Yr Body (réžia J. Walker). Yr Body je skladba z albumu Tunnel Vision, ktorý tento pražský hudobník vydal v septembri 2022.



Objavom roka je Calin vďaka albumu Popstar. Cálin Panfili, známy ako Calin, je český spevák RnB a rapper s moldavskými koreňmi. V roku 2020 vydal debutový album Svědomí. Popstar je jeho druhý album, vydaný v marci 2022.



V žánrových kategóriách sošku Anděla v kategórii jazz získala trúbkarka a dirigentka Štěpánka Balcarová za album Štěstí. Symfonický orchester Českého rozhlasu s dirigentom Markom Ivanovičom si odniesol ocenenie v kategórii klasika za album Miloslav Kabeláč: Mysterium času. Cenu za rap prevzala formácia 58G za album City Park, ktorá zároveň získala aj cenu fanúšikov. Táborské duo Kale bolo úspešné v kategórii alternatíva a elektronika s albumom Under the Black Moss. Kategóriu rock vyhrala skupina Insania z Brna s albumom GRRRotesky. Robert Křesťan a Druhá tráva získali cenu v kategórii folk za album Díl druhý.



Do Siene slávy uviedli známeho dramatika, scenáristu, režiséra, herca, textára aj speváka Zdeňka Svěráka. Do Siene slávy ho uviedol prezident Českej republiky Petr Pavel. Standig ovation dostali pri príchode český prezident i ocenený Zdeněk Svěrák.



Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Hudobná akadémia. Od roku 1995 sa realizujú pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela so šalmajom od sochára Jaroslava Rónu. Usporiadateľom je od roku 2017 spoločnosť Luff Production.