Hudobným šéfom Kráľovskej opery v Londýne bude český dirigent Hrůša

Praha 18. októbra (TASR) - Novým hudobným riaditeľom londýnskej Kráľovskej opery sa stane český dirigent Jakub Hrůša. Funkciu začne vykonávať v septembri 2025. Vystrieda v nej Antonia Pappana, ktorý odchádza po 22 rokoch a nastupuje do Londýnskeho symfonického orchestra. V utorok to oznámil Hrůša na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hrůša už v Kráľovskej opere pôsobil ako hosťujúci dirigent. "Mal som tú česť pracovať na dvoch nádherných inscenáciách Royal Opera House ako hosťujúci dirigent a nedávny Lohengrin bol jedným z vrcholov môjho doterajšieho umeleckého života," povedal Hrůša.



Z novej pozície je podľa vlastných slov nadšený. "Londýn nie je len miesto, kde som vždy rád žil a pracoval, ale teraz mi bude vzácny ako môj skutočný umelecký domov v oblasti opery," dodal.



Podľa riaditeľa Kráľovskej opery Olivera Mearsa na nich český dirigent zapôsobil nielen hudbou a divadelnou tvorbou, ale aj veľkorysosťou a vrúcnosťou. "Ako hudobník s vysokým intelektom, premyslenosťou a hlbokým presvedčením o sile hudby, ktorá nás môže zmeniť, sa perfektne hodí do Covent Garden," uviedol Mears.



Jakub Hrůša je v súčasnosti šéfdirigentom Bamberských symfonikov v Nemecku, hlavným hosťujúcim dirigentom Českej filharmónie a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Ríme. Za svoje nahrávky získal mnoho ocenení. Vyštudoval dirigovanie na Akadémii múzických umení v Prahe.



Stane sa druhým Čechom, ktorý hudobne povedie Kráľovskú operu v Londýne. Jeho súčasnú pozíciu v päťdesiatych rokoch minulého storočia krátko zastával Rafael Kubelík.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)