Hughes: Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Londýn 4. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nesie morálnu zodpovednosť za smrteľnú otravu britskej občianky Dawn Sturgessovej, ku ktorej došlo v roku 2018 v meste Salisbury. Vyplýva to zo záverečnej správy o vyšetrovaní tohto činu, ktorú vo štvrtok prezentoval bývalý sudca Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva Anthony Hughes, informovala agentúra AFP, píše TASR.
