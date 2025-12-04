Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hughes: Putin nesie morálnu zodpovednosť za otravu britskej občianky

Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Londýn 4. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nesie morálnu zodpovednosť za smrteľnú otravu britskej občianky Dawn Sturgessovej, ku ktorej došlo v roku 2018 v meste Salisbury. Vyplýva to zo záverečnej správy o vyšetrovaní tohto činu, ktorú vo štvrtok prezentoval bývalý sudca Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva Anthony Hughes, informovala agentúra AFP, píše TASR.





