Human Right Watch odsúdila zatknutie demonštrantov v Londýne

Londýn 6. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Right Watch (HRW) označila sobotňajšie zatknutie šiestich priaznivcov skupiny Republika vystupujúcej proti monarchii pred začiatkom korunovácie britského kráľa Karola III. v Londýne za "neuveriteľne alarmujúce". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Toto je niečo, čo by ste očakávali v Moskve, nie v Londýne," uviedla vo vyhlásení britská riaditeľka HRW Yasmine Ahmedová.



Polícia odmietla uviesť dôvod zadržania členov antimonarchistickej skupiny. Podľa jedného z členov skupiny tak však zrejme spravili, pretože zadržaní mali so sebou megafón. Medzi zatknutými bol aj líder skupiny Graham Smith.



Londýnska metropolitná polícia v stredu oznámila, že bude počas korunovačných osláv mimoriadne obozretná v súvislosti s protestami a demonštranti môžu očakávať "rýchle zásahy".



Skupiny Republika vedie kampaň za to, aby monarchu nahradila hlava štátu, ktorú si obyvatelia zvolia vo voľbách.