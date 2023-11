Human Rights Watch: Areál nemocnice al-Ahlí zasiahla zrejme Palestína

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Výbuch, ktorý 17. októbra otriasol areálom nemocnice al-Ahlí v Gaze, spôsobila pravdepodobne strela s raketovým pohonom, akú bežne používajú palestínske ozbrojené skupiny, uviedla vo svojom vyhlásení z nedele organizácia Human Rights Watch (HRW).



Vo vyhlásení citovanom v pondelok agentúrou DPA sa však tiež uvádza, že je potrebné ďalšie vyšetrovanie, aby sa zistilo, kto raketu odpálil a či boli porušené zákony vedenia vojny.



Ida Sawyerová z HRW na margo toho uviedla, že obete a rodiny tých, ktorí boli zabití alebo zranení, keď v nemocnici hľadali útočisko pred útokmi "si zaslúžia komplexné vyšetrenie (celej udalosti), aby sa zistilo, čo sa stalo a kto je za to zodpovedný".



Veľmi krátko po incidente palestínska islamistická skupina Hamas prišla s vyhlásením, v ktorom z útoku na nemocnicu al-Ahlí obvinila Izrael.



Izrael toto tvrdenie odmietol a zodpovednosť za incident pripísal militantnej palestínskej organizácii Islamský džihád, ktorá podľa izraelskej armády pochybila pri namierení strely.



Izraelská armáda vtedy zverejnila na podporu svojich tvrdení aj letecké snímky, fotografie z terénu, nahrávky a videá na podporu svojich tvrdení.



HRW v rozsiahlej správe o tragickej udalosti, zverejnenej na svojom webe, uviedla, že 17. októbra o 18.59 h miestneho času zatiaľ presne neidentifikovaný typ munície zasiahol vydláždenú plochu v areáli nemocnice, medzi parkoviskom a upravenou oblasťou, kde sa zhromaždilo mnoho civilistov, aby sa tam ukrývali pred izraelskými útokmi.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy následne informovalo, že zabitých bolo 471 ľudí a ďalších 342 ich bolo zranených.



HRW pritom nedokázala potvrdiť túto bilanciu, ktorá je výrazne vyššia ako iné odhady, pričom vykazuje nezvyčajne vysoký pomer zabitých a zranených a zdá sa byť neúmerná škodám viditeľným na mieste.



HRW konštatuje, že nateraz neexistujú žiadne verejne dostupné zábery akýchkoľvek zvyškov munície. Jednoznačnej identifikácii munície bráni aj fakt, že tímy HRW nemohli miesto činu navštíviť.



Organizácia však vo svojej správe konštatuje, že zvuk predchádzajúci výbuchu, ohnivá guľa, ktorá ho sprevádzala, veľkosť a typ výsledného krátera, svedčí o dopade rakety.



Na základe dôkazov, ktoré má HRW k dispozícii, je tak hypotéza o veľkej bombe zhodenej zo vzduchu, aké Izrael používal v tom čase v Gaze, veľmi nepravdepodobná. Izraelská armáda však pritom v Pásme Gazy od 7. októbra zhodila tisíce takýchto bômb.



HRW vo svojej správe dopĺňa, že zvyšky rakety, ktoré by pomohli definitívne určiť muníciu, ktorá vybuchla v nemocnici al-Ahlí, zrejme uchovávajú úrady v Gaze.



Naznačuje to aj fotografia urobená večer pri mieste výbuchu, ktorá zachytáva príslušníkov špecializovanej palestínskej policajnej jednotky v Gaze, ako niečo robia v oblasti krátera.



Svedok, ktorý bol večer po výbuchu v nemocnici, povedal pre HRW, že zamestnanci "ministerstva vnútra vzali všetky črepiny, ktoré boli na mieste".



Nemenovaný predstaviteľ hnutia Hamas zasa avizoval, že pozostatky munície budú "čoskoro ukázané svetu". Iný predstaviteľ Hamasu, Ghází Hamad, však 22. októbra pre médiá povedal, že "raketa sa rozpustila ako soľ vo vode... Vyparila sa. Nič nezostalo."



Organizácia Human Rights Watched poznamenala, že podstatná časť munície sa zvyčajne po detonácii zachová, aj keď sa niektoré jej časti rozlomia alebo sa pôsobením tepla zmenia na nepoznanie.