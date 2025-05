Human Rights Watch: Bangladéšska vláda riskuje porušovanie slobôd

Dháka 22. mája (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok kritizovala dočasnú bangladéšsku vládu. Varovala ju, že svojimi opatreniami vrátane zákazu pôsobenia bývalej vládnucej strany riskuje „podrývanie základných slobôd“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Juhoázijská krajina s približne 170 miliónmi obyvateľov prežíva politickú krízu od minuloročných študentských protestov a zosadenia premiérky Hasíny Vadžídovej.



Dočasný líder, laureát Nobelovej ceny za mier Muhammad Júnus, po nástupe do úradu prisľúbil demokratické reformy a usporiadanie nových parlamentných volieb najneskôr do júna 2026. HRW varuje, že pri pokračovaní súčasnej politiky môže nasledovať príklad Vadžídovej a potláčať odporcov podobne ako ona.



„Namiesto toho, aby vláda plnila svoj sľub reformovať systém trestného súdnictva a vyvodiť zodpovednosť za jeho závažné zneužívanie, pokúša sa potlačiť práva stúpencov zosadenej líderky," uviedla HRW. Podľa organizácie vláda využila novozavedené právomoci na potlačenie Vadžídovej politickej strany.



Vláda 12. mája zakázala fungovanie strany Liga Awami a všetkých druhov aktivít s ňou spojených organizácií. Rozhodnutie platí do skončenia súdneho procesu so stranou v súvislosti s minuloročným potláčaním masových protestov. Podľa OSN zahynulo od júla do augusta 2024 vyše 1400 protestujúcich. Demonštrácie viedli k zosadeniu Vadžídovej, ktorá utiekla do susednej Indie. Bývalá premiérka čelí obvineniam z korupcie a zločinov proti ľudskosti.



„Zaviesť zákaz akéhokoľvek prejavu podpory alebo činnosti považovanej za podporu politickej strany je neprimeraným obmedzením základných slobôd, čo kopíruje násilné potláčanie politických oponentov predchádzajúcej vlády,“ uviedla HRW.



„Vadžídovej vláda zneužívala (svoje) právomoci na umlčanie politických oponentov, ale použitie podobných metód proti stúpencom jej strany Liga Awami by porušovalo tie isté základné slobody,“ dodala predstaviteľka HRW.