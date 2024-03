Human Rights Watch chce nezávislé vyšetrenie smrti vplyvného politika

Libreville 2. marca (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v sobotu vyzvala na nezávislé vyšetrovanie okolností násilnej smrti vedúceho predstaviteľa čadskej opozície, ku ktorej došlo pred dlho očakávanými voľbami, informovala agentúra AFP.



Yaya Dillo Djerou prišiel o život v stredu v hlavnom meste N'Djamena po tom, čo vojaci obkľúčili kanceláriu jeho Socialistickej strany bez hraníc (PSF).



Kým PSF označila smrť svojho lídra za "popravu", čadská vláda toto obvinenie odmietla a uviedla, že k streľbe došlo, keď sa Dillo "protivil svojmu zatknutiu".



Podľa HRW zabitie tohto potenciálneho prezidentského kandidáta počas útoku čadských bezpečnostných síl na sídlo opozičnej strany vyvoláva vážne obavy o prostredie pre voľby naplánované na 6. mája.



"Okolnosti zabitia Yayu Dilla sú nejasné, ale jeho násilná smrť poukazuje na nebezpečenstvo, ktorému čelia opoziční politici v Čade, najmä v čase, keď sa blížia voľby," upozornil Lewis Mudge, riaditeľ HRW pre strednú Afriku.



Nejasnosť okolo útoku na štáb PSF, hrozby, ktorým Dillo predtým čelil, a politické represie v krajine poukazujú na potrebu nezávislého vyšetrovania okolností Dillovej smrti, píše sa vo vyhlásení HRW. Na vyšetrovaní by sa podľa HRW mali podieľať aj experti zo zahraničia.



HRW poznamenala, že analyzovala niekoľko fotografií zaslaných spoľahlivým zdrojom blízkym Dillovi, na ktorých je mŕtvy s jedinou ranou na hlave - zrejme spôsobenej výstrelom zo zbrane.



K Dillovej násilnej smrti došlo deň po tom, čo čadská junta ohlásila termín prezidentských volieb - stanovila ho na 6. mája. Toto hlasovanie by malo ukončiť trojročné prechodné obdobie, pričom jeho cieľom má byť aj obnovenie ústavného poriadku.



AFP poznamenala, že Yaya Dillo Djerou bol hlavným oponentom a bratrancom Mahamatu Idrissa Débyho Itna, ktorého vládnuca junta v roku 2021 vyhlásila za dočasného prezidenta.



Déby Itno prevzal moc po smrti svojho otca Idrissa Débyho Itna v roku 2021. Sľúbil návrat k civilnej vláde a voľby do 18 mesiacov. Toto prechodné obdobie však predĺžil o dva roky.