Human Rights Watch: Globálny systém ľudských práv je v ohrození
Trumpova administratíva sa snaží oslabiť aj medzinárodné inštitúcie vytvorené na presadzovanie štandardov ľudských práv a brať na zodpovednosť tých, ktorí ich porušujú.
Autor TASR
New York 4. februára (TASR) - Mimovládna ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v správe za rok 2026 vykresľuje oblasť dodržiavania ľudských práv vo svete ako jednu z najpochmúrnejších za posledné roky. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Globálny systém ľudských práv je v ohrození,“ povedal v stredu výkonný riaditeľ HRW Philippe Bolopion. „Pod neúnavným tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa a neustále podkopávaný Čínou a Ruskom je medzinárodný poriadok založený na pravidlách rozdrvený a hrozí, že so sebou vezme aj architektúru, na ktorú sa obhajcovia ľudských práv spoliehajú pri presadzovaní noriem a ochrane slobôd,“ povedal.
„Aby sa tomuto trendu vyhli, vlády, ktoré si stále cenia ľudské práva, spolu so sociálnymi hnutiami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými inštitúciami, musia vytvoriť strategickú alianciu, aby sa postavili proti nemu,“ dodal.
Pre závažné porušovanie ľudských práv sú podľa správy HRW „Rusko a Čína menej slobodné ako pred 20 rokmi. A rovnako aj Spojené štáty.“ „Druhá Trumpova administratíva sa od začiatku niesla v znamení zjavného ignorovania ľudských práv a ich závažného porušovania,“ uvádza sa v správe.
HRW uviedla okrem iných príkladov „zbytočne násilné a zneužívajúce“ razie agentov imigračného a colného úradu (ICE) a zatýkanie zahraničných študentov za politické vyhlásenia.
Trumpova administratíva sa snaží oslabiť aj medzinárodné inštitúcie vytvorené na presadzovanie štandardov ľudských práv a brať na zodpovednosť tých, ktorí ich porušujú.
Zatiaľ čo prezident Vladimir Putin pokračuje vo vojne proti Ukrajine, v Rusku aj v zahraničí rastie tlak na kritikov Kremľa, uviedla HRW. Politickí oponenti sú umlčiavaní alebo väznení podľa organizácie „falošných obvinení“.
V novembri ruské ministerstvo spravodlivosti označilo HRW za „nežiaducu“ zahraničnú organizáciu, čím prakticky zakázalo jej činnosť v krajine.
Výročná správa dokumentuje aj obmedzenia islamistického Talibanu voči ženám v Afganistane a situáciu označuje ako „gender apartheid“. V Iráne upozorňuje okrem brutálneho potlačenia najnovšej vlny protestov aj na masové zatýkania a veľmi vysoký počet popráv.
