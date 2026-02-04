Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Human Rights Watch: Globálny systém ľudských práv je v ohrození

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trumpova administratíva sa snaží oslabiť aj medzinárodné inštitúcie vytvorené na presadzovanie štandardov ľudských práv a brať na zodpovednosť tých, ktorí ich porušujú.

Autor TASR
New York 4. februára (TASR) - Mimovládna ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v správe za rok 2026 vykresľuje oblasť dodržiavania ľudských práv vo svete ako jednu z najpochmúrnejších za posledné roky. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

„Globálny systém ľudských práv je v ohrození,“ povedal v stredu výkonný riaditeľ HRW Philippe Bolopion. „Pod neúnavným tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa a neustále podkopávaný Čínou a Ruskom je medzinárodný poriadok založený na pravidlách rozdrvený a hrozí, že so sebou vezme aj architektúru, na ktorú sa obhajcovia ľudských práv spoliehajú pri presadzovaní noriem a ochrane slobôd,“ povedal.

„Aby sa tomuto trendu vyhli, vlády, ktoré si stále cenia ľudské práva, spolu so sociálnymi hnutiami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými inštitúciami, musia vytvoriť strategickú alianciu, aby sa postavili proti nemu,“ dodal.

Pre závažné porušovanie ľudských práv sú podľa správy HRW „Rusko a Čína menej slobodné ako pred 20 rokmi. A rovnako aj Spojené štáty.“ „Druhá Trumpova administratíva sa od začiatku niesla v znamení zjavného ignorovania ľudských práv a ich závažného porušovania,“ uvádza sa v správe.

HRW uviedla okrem iných príkladov „zbytočne násilné a zneužívajúce“ razie agentov imigračného a colného úradu (ICE) a zatýkanie zahraničných študentov za politické vyhlásenia.

Trumpova administratíva sa snaží oslabiť aj medzinárodné inštitúcie vytvorené na presadzovanie štandardov ľudských práv a brať na zodpovednosť tých, ktorí ich porušujú.

Zatiaľ čo prezident Vladimir Putin pokračuje vo vojne proti Ukrajine, v Rusku aj v zahraničí rastie tlak na kritikov Kremľa, uviedla HRW. Politickí oponenti sú umlčiavaní alebo väznení podľa organizácie „falošných obvinení“.

V novembri ruské ministerstvo spravodlivosti označilo HRW za „nežiaducu“ zahraničnú organizáciu, čím prakticky zakázalo jej činnosť v krajine.

Výročná správa dokumentuje aj obmedzenia islamistického Talibanu voči ženám v Afganistane a situáciu označuje ako „gender apartheid“. V Iráne upozorňuje okrem brutálneho potlačenia najnovšej vlny protestov aj na masové zatýkania a veľmi vysoký počet popráv.
