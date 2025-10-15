< sekcia Zahraničie
Human Rights Watch kritizuje Irak za nový zákon o ženách
AFP vo svojej správe spomína prípad ženy, ktorú takto manžel pripravil o poručníctvo nad ich spoločným 10-ročným synom.
Bagdad 15. októbra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v stredu kritizovala v Iraku prijatý dodatok k zákonu o osobnom stave, ktorý - podľa HRW - obmedzuje práva žien a robí z nich „občianky druhej kategórie“.
Ako objasnila agentúra AFP, iracký parlament v januári schválil zmenu zákona o osobnom stave z roku 1959, ktorá umožňuje občanom vybrať si medzi náboženskou alebo civilnou úpravou rodinných záležitostí, ako sú manželstvo, dedičstvo, rozvod či starostlivosť o deti.
Šiitský nadačný úrad však presadil, aby parlament schválil dodatok, ktorý mužovi umožňuje zmeniť svoju manželskú zmluvu tak, aby sa riadila šiitským náboženským kódexom, pričom zmeny môže muž urobiť bez súhlasu a vedomia svojej manželky.
Nový zákonník tiež umožňuje manželom rozviesť sa bez toho, aby o tom svoje manželky informovali alebo si vyžiadali ich súhlas. Platí tiež, že keď deti dovŕšia sedem rokov, zodpovednosť a starostlivosť o ne sa automaticky prenáša na otca, uviedla HRW.
Odborníčka na Irak v HRW Sarah Sanbarová upozornila, že nový zákonník o osobnom stave ďalej inštitucionalizuje diskrimináciu žien v Iraku a právne z nich robí občanov druhej kategórie.
„Odoberá ženám a dievčatám rozhodovanie o ich životoch a namiesto toho ju dáva mužom. Mal by byť okamžite zrušený,“ vyzvala.
Skoršia verzia dodatku čelila negatívnej reakcii feministiek a skupín občianskej spoločnosti pre obavy, že by sa ním znížil minimálny vek pre vydávanie moslimských dievčat na deväť rokov.
Organizácia Amnesty International tento mesiac varovala, že „novely (prijaté v Iraku) by otvorili dvere aj legalizácii neregistrovaných manželstiev, ktoré sa často používajú na obchádzanie zákonov o detských manželstvách“, a mohli by zbaviť „ženy a dievčatá ochrany týkajúcej sa rozvodu a dedičstva“.
