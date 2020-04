Human Rights Watch kritizuje Libanon za prístup k sýrskym utečencom

Bejrút 2. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok upozornila, že libanonské úrady v rámci svojej reakcie na epidémiu nového koronavírusu zaviedli "diskriminačné obmedzenia" zamerané výlučne na sýrskych utečencov.



V Libanone žijú 1,5 až dva milióny Sýrčanov, pričom OSN ako utečencov oficiálne registruje takmer milión z nich.



Ľudskoprávne skupiny v minulosti opakovane vinili libanonskú vládu, že vyvíja na týchto utečencov tlak, aby sa vrátili do Sýrie, a to aj napriek tomu, že tam stále nedošlo k urovnaniu už desiaty rok trvajúceho ozbrojeného konfliktu. Vypuknutie pandémie choroby COVID-19 túto situáciu ešte zhoršilo.



V súvislosti s obavami z koronavírusu SARS-CoV-2 totiž najmenej osem obcí a miest v Libanone od začiatku marca zaviedlo zákaz vychádzania, ktorým sa obmedzil pohyb sýrskych utečencov počas dňa.



Tieto opatrenia boli zavedené ešte skôr, ako vláda oznámila zákaz nočného vychádzania od 19.00 h do 05.00 h platného na celom území Libanonu.



Výskumníčka HRW pre práva utečencov Nadia Hardmanová upozornila, že "neexistujú dôkazy o tom, že osobitné zákazy vychádzania pre sýrskych utečencov pomôžu obmedziť šírenie COVID-19."



Zdôraznila, že v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Libanone je nutné zaistiť, aby každý človek mal prístup do testovacích centier a zdravotníckych zariadení", ale aj k informáciám.



Libanonský minister zdravotníctva Hamad Hasan vyjadril presvedčenie, že zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť o utečencov by mala znášať nielen libanonská vláda, ale aj agentúry OSN. AFP podotkla, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) financuje náklady na základnú starostlivosť.



Hasan súčasne kritizoval medzinárodné spoločenstvo za pomalú reakciu na krízu vyvolanú chorobou COVID-19 v hostiteľských krajinách utečencov, akou je aj Libanon.



Libanon má nateraz 479 potvrdených prípadov nákazy a 14 úmrtí.