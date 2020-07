HRW má podozrenie, že v Burkine Faso došlo k mimosúdnym popravám

Ouagadougou 8. júla (TASR) - Nález najmenej 180 mužských tiel v masovom hrobe na severe afrického štátu Burkina Faso vyvoláva podozrenie, že ide o mimosúdnu popravu spáchanú príslušníkmi vládnej armády. Uvádza sa to v správe ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), o ktorej v stredu informovala agentúra AFP.



Miestne úrady už dlhšie podozrievané a obviňované z mimosúdneho zabíjania, ktorého sa údajne dopúšťajú v boji proti povstaniu džihádistov vedenom od roku 2015.



Mŕtvych - väčšinou mužov z etnických skupín Fulani a Peul, ktorých zvyknú do svojich radov verbovať džihádisti -, pochovali obyvatelia mesta Djibo v apríla a máji.



"Mnoho mŕtvych malo zaviazané oči, spútané ruky (...) a boli zastrelení ranou do hlavy," uviedol jeden z miestnych predstaviteľov pre HRW.



Masové hroby a dostupné dôkazy "naznačujú zapojenie vládnych bezpečnostných síl do mimosúdnych masových vrážd," uviedla organizácia HRW. Riaditeľka HRW pre oblasť Sahelu Corinne Dufková vyzvala na okamžité vyšetrenie úmrtí.



V reakcii na tieto podozrenia burkinská vláda uviedla, že začne vyšetrovanie. Jej predstavitelia podotkli, že tieto popravy mohli byť spáchané ozbrojenými skupinami, ktoré pri útokoch použili uniformy a muníciu armády.