Human Rights Watch obvinila Izrael z prenasledovania Palestínčanov

New York 27. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej v utorok zverejnenej správe obvinila Izrael z páchania zločinov "apartheidu" a vykonávania perzekúcií, ktorých cieľom je "zachovanie dominantného postavenia židovských Izraelčanov nad Palestínčanmi". Izrael tvrdenia HRW odmietol ako nepravdivú protiizraelskú propadandu. Informovali o tom svetové agentúry a denník The Guardian.



Obvinenia, uvedené v 213-stranovej správe, sa týkajú zaobchádzania Izraelčanov s Palestínčanmi na okupovanom západnom brehu Jordánu, v pásme Gazy, vo východnom Jeruzaleme, ale aj s arabskou menšinou žijúcou v samotnom Izraeli.



Autori pracovali na správe niekoľko rokov, pričom analyzovali napríklad izraelské zákony, materiály izraelskej vlády či vyhlásenia predstaviteľov židovského štátu.



Podľa agentúry AFP je HRW prvou významnou medzinárodnou organizáciou, ktorá voči Izraelu vzniesla kontroverzné obvinenia z uplatňovania apartheidu. Izraelskú politiku tak prirovnala k politike rasovej diskriminácie a segregácie, ktorú v minulosti presadzoval voči černochom režim v Juhoafrickej republike. S rovnakým obvinením na adresu židovského štátu prišla už nedávno izraelská mimovládna organizácia B'Tselem.



Umar Šákir, riaditeľ HRW pre Izrael a palestínske územia, pre agentúru AFP uviedol, že Izrael bol už roky z rôznych strán upozorňovaný na to, že jeho praktiky uplatňované voči Palestínčanom sa blížia metódam apartheidu. "Podľa mňa je celkom jasné, že táto hranica už bola prekročená," povedal v súvislosti so zverejnením správy Šákir.



Izrael obvinenia HRW ostro kritizoval a označil ich za "absurdné a falošné". Túto organizáciu sídliacu v New Yorku pritom obvinil z dlhodobého šírenia protiizraelskej propagandy. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí prirovnalo správu HRW ku "propagandistickému pamfletu", ktorá sa podľa neho nezakladá na faktoch a realite.