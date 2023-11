Human Rights Watch obviňuje čínsku vládu zo zatvárania a ničenia mešít

Peking 22. novembra (TASR) - Čínska vláda zatvára, ničí a mení účel mešít, tvrdí vo svojej novej správe ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Tieto zásahy sú podľa nej súčasťou "systematického úsilia" o obmedzenie vyznávania islamu v Číne. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy stanice BBC News.



V Číne žije približne 20 miliónov moslimov. Táto krajina je oficiálne ateistická, ale tvrdí, že umožňuje náboženskú slobodu. Pozorovatelia však tvrdia, že v uplynulých rokoch tam došlo k nárastu zásahov proti organizovanému náboženstvu.



"Zatváranie, ničenie a menenie účelu mešít je súčasťou systematického úsilia čínskej vlády o obmedzenie praktizovania islamu v krajine," uviedla Maya Wangová, riaditeľka HRW pre Čínu.



Správe predchádzal nárast množstva dôkazov o sústavnom porušovaní ľudských práv ujgurských moslimov v autonómnej oblasti Sin-ťiang. Peking tieto obvinenia odmieta.



Väčšina čínskych moslimov žije na severozápade krajiny, ktorý zahŕňa autonómne oblasti Sin-ťiang a Ning-sia, ako aj provincie Čching-chaj a Kan-su.



Pod vedením čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga sa komunistická strana snaží zosúladiť náboženstvo so svojou politickou ideológiou a čínskou kultúrou.



Ústredný výbor strany v roku 2018 zverejnil dokument, ktorý sa týka kontroly a konsolidácie mešít. Jednotlivé regionálne vlády vyzýva, aby "viac búrali a menej stavali, a vyvinuli úsilie na stlačenie celkového počtu" takýchto stavieb.



Represie sú najdlhšie a najtvrdšie v autonómnych oblastiach Tibet a Sin-ťiang, ale rozšírili sa aj do iných regiónov.



V Číne žijú dve hlavné moslimské etnické skupiny. Chuejovia sú potomkami moslimov, ktorí prišli do Číny v 8. storočí počas vládnutia dynastie Tchang. Druhou skupinou sú Ujguri, ktorí žijú prevažne v Sin-ťiangu.