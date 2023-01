Human Rights Watch odsúdila rozmiestňovanie nášľapných mín na Ukrajine

Kyjev 31. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) kritizovala v utorok rozsiahle používanie zakázaných nášľapných na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Ukrajina by mala vyšetriť údajné rozmiestnenie tisícok protipechotných mín jej vlastnou armádou v oblasti východoukrajinského mesta Izium a jeho okolí", ktoré tam boli nastražené v čase obsadenia mesta Ruskom, uvádza sa vo vyhlásení HRW. Izium bol ruskými jednotkami okupovaný od apríla do septembra minulého roka.



HRW poznamenala, že už v troch vlaňajších správach obvinila Rusko z toho, že od začiatku invázie nasadilo protipechotné míny v rôznych oblastiach Ukrajiny.



"Tieto míny nerozlišujú medzi vojakmi a civilistami," upozornil riaditeľ oddelenia HRW pre zbrane Steve Gose.



"Ruské jednotky opakovane nasadzovali protipechotné míny a v celej krajine sa dopúšťali hrozných činov. To však neospravedlňuje použitie týchto zakázaných zbraní Ukrajinou," dodal s tým, že rozmiestňovanie mín povedie k vysídľovaniu civilného obyvateľstva a znemožní výkon poľnohospodárskych prác aj dodávky humanitárnej pomoci.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ začiatkom januára vyhlásil, že z Ukrajiny sa počas ruskej útočnej vojny stalo najväčšie mínové pole na svete. Podľa jeho vyjadrení je zamínovaných 250.000 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.



Dohoda o zákaze protipechotných mín bola prijatá v roku 1997; Ukrajina k nej pristúpila o dva roky neskôr a ratifikovala ju v roku 2005, píše DPA. Rusko k dohode nepristúpilo, napriek tomu však v dôsledku používania takýchto mín, ktorých obeťami sa stávajú najmä civilisti, porušuje medzinárodné právo, upozornila HRW.