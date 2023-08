Human Rights Watch: Saudskoarabská stráž zastrelila stovky migrantov

Londýn 21. augusta (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila v pondelok saudskoarabskú pohraničnú stráž zo streľby na etiópskych migrantov, ktorí sa na územie Saudskej Arábie snažili dostať cez Jemen, TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Saudskí predstavitelia zabíjajú stovky migrantov a žiadateľov o azyl v tejto odľahlej pohraničnej oblasti mimo dohľadu zvyšku sveta," uviedla výskumníčka HRW Nadia Hardmanová.



Zdôraznila, že "míňanie miliárd na profesionálny golf, futbalové kluby a veľké zábavné podujatia v snahe zlepšiť imidž Saudskej Arábie by nemalo odvádzať pozornosť od týchto hrozných zločinov".



Zdroj zo saudskoarabskej vlády to odmietol. "Obvinenia uvedené v správe Human Rights Watch o tom, že saudskoarabská pohraničná stráž strieľala na Etiópčanov, keď prekračovali saudsko-jemenské hranice, sú nepodložené a nie sú založené na spoľahlivých zdrojoch," uviedol tento zdroj pre AFP.



HRW dokumentuje zneužívanie etiópskych migrantov v Saudskej Arábii a Jemene už dlhodobo. Najnovšie útoky na migrantov označila ľudskoprávna organizácia za zjavne "rozšírené a systematické" a môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti.



HRW sa zhovárala s 38 etiópskymi migrantmi, ktorí sa pokúsili dostať do Saudskej Arábie z Jemenu. Čerpala tiež z družicových snímok, z videí a fotografií na sociálnych sieťach "alebo získaných z iných zdrojov".



Niektorí preživší opísali útoky z tesnej blízkosti. V správe sa tiež uvádza, že príslušníci pohraničnej stráže sa pýtali Etiópčanov, "do ktorej časti tela by boli najradšej strelení".



HRW uviedla, že nedostala žiadnu odpoveď na listy, ktoré poslala saudským ministerstvám vnútra a obrany, komisii pre ľudské práva či húsijskím povstalcom, ktorí kontrolujú severnú oblasť Jemenu.