Human Rights Watch: Vlády na celom svete chcú umlčať disidentov

Paríž 22. februára (TASR) - Vlády na celom svete "presahujú svoje hranice" a útočia na svojich vlastných občanov v zahraničí, aby umlčali kritické hlasy. Vo svojej správe to vo štvrtok uviedla ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), ktorá vyzvala na ich väčšiu ochranu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Organizácia so sídlom v New Yorku uviedla, že takzvaná "nadnárodná represia" má "mrazivý účinok" na politickú kritiku a vyzvala krajiny a medzinárodné organizácie, aby konali. Metódy vlád podľa HRW zahŕňajú zabíjanie, únosy, nezákonné premiestnenia, zneužívanie konzulárnych služieb, kolektívne trestanie príbuzných a digitálne útoky.



Správa podrobne uvádza 75 prípadov vo viac ako 20 krajinách vrátane Saudskej Arábie, Bahrajnu, Bieloruska a Kambodže. Ich vlády sa za posledných 15 rokov podľa HRW dopustili "porušovania ľudských práv... s cieľom umlčať alebo odradiť disidentov".



Ľudskoprávna organizácia uviedla, že vlády útočia na ľudí žijúcich v zahraničí, ktorých považujú za hrozbu. Sú medzi nimi aktivisti bojujúci za ľudské práva, novinári či politickí oponenti.



HRW ako príklad uviedla vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v Turecku v roku 2018 po tom, ako vstúpil na saudskoarabský konzulát v Istanbule. Ďalších ľudí uniesli, ako napríklad bieloruského novinára Ramana Prataseviča, ktorý bol zadržaný na letisku v Minsku po odklonení lietadla smerujúceho z Atén do Vilniusu 23. mája 2021.



Krajiny tiež podľa aktivistov útočili na rodinných príslušníkov, aby prinútili disidentov mlčať.



Niektoré štáty vrátane Austrálie a USA podnikli kroky v oblasti boja proti nadnárodnej represii. Spojené štáty napríklad schválili legislatívu proti zneužívaniu medzinárodnej policajnej organizácie Interpol na politické ciele. Podľa HRW je však v tomto smere potrebné urobiť viac.