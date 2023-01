Human Rights Watch žiada ukončenie vojny proti drogám na Filipínach

Manila 12. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) žiada filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa, aby vo svojej krajine ukončil krvavú vojnu proti drogovej kriminalite. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na správu HRW o situácii v oblasti ľudských práv vo svete.



Marcos by mal podľa HRW polícii nariadiť, aby upravila svoj postup voči osobám podozrivým z takejto kriminality. Vojnu proti drogám vyhlásil bývalý filipínsky prezident Rodrigo Duterte v roku 2016.



Marcos, ktorý do úradu nastúpil vlani v júni, podľa HRW sľúbil, že sa zameria na návrat drogovo závislých do bežného života.



"Vraždenie údajných drogových lídrov však pokračuje a reformy potrebné na existujúce programy na rehabilitáciu drogovo závislých neboli prijaté," píše HRW.



Marcos šéfom štátov a vlád zahraničných krajín opakovane tvrdí, že je pripravený zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv na Filipínach, povedal zástupca riaditeľa ázijskej pobočky HRW Phil Robertson. Dodal, že sa to však nepodarí dosiahnuť, kým bude polícia "beztrestne zabíjať údajných užívateľov drog".



"Marcos má prostredníctvom vyhlásenia ukončenia drogovej vojny jedinečnú príležitosť dokázať, že to s ľudskými právami myslí vážne," uzavrel Robertson.



Polícia uvádza, že od Marcosovej inaugurácie do vlaňajšieho 7. novembra bolo zabitých 46 osôb podozrivých z drogovej kriminality. Filipínska univerzita (UP) so sídlom v meste Quezon však v nezávislom sčítaní uvádza za rovnaké obdobie 127 obetí.



Marcosov predchodca v prezidentskom úrade Duterte začal po svojom zvolení v roku 2016 tvrdo postupovať voči nezákonným drogám a za pašovanie týchto látok žiadal opätovné zavedenie trestu smrti.



Polícia počas Duterteho pôsobenia v úrade zabila pri protidrogových zásahoch tisíce ľudí. Ľudskoprávne organizácie však vyjadrili presvedčenie, že skutočný počet obetí je oveľa vyšší.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu začal v roku 2018 vyšetrovanie v spojitosti s údajnými vraždami počas "vojny proti drogám".



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v roku 2020 hlásil 8663 úmrtí v súvislosti s vojnou proti drogám, pripomína HRW na svojej webovej stránke.