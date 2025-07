Macron, Starmer a Merz: Humanitárna katastrofa v Gaze sa musí skončiť

Gaza 25. júla (TASR) - Humanitárna katastrofa v Pásme Gazy sa musí okamžite skončiť, vyhlásili v piatok lídri Británie, Francúzska a Nemecka. Zároveň vyzvali Izrael, aby bezodkladne zrušil obmedzenia toku humanitárnej pomoci do tejto pobrežnej palestínskej enklávy. Nastal podľa nich čas ukončiť túto vojnu. Súčasne tvrdia, že militantné hnutie Hamas tu v budúcnosti nesmie zohrávať žiadnu úlohu, informuje TASR podľa správy stanice BBC.



Britský premiér Keir Starmer predtým avizoval, že bude telefonovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, aby prediskutovali humanitárnu krízu v Pásme Gazy a to, čo môžu urobiť pre urýchlené zastavenie zabíjania a zabezpečenie potravín pre Palestínčanov.



Lídri krajín skupiny E3, ktorú tvorí Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko, vyzvali strany konfliktu, aby ho ukončili dosiahnutím okamžitého prímeria. Takisto apelovali na „bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov“, ktorých Hamas zadržiava od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



„Je potrebné zabezpečiť najzákladnejšie potreby civilného obyvateľstva vrátane prístupu k vode a potravinám, a to bez ďalšieho odkladu,“ uviedli vo vyhlásení a vyzvali Izrael, aby urýchlene umožnil OSN a humanitárnym organizáciám vykonávať svoju prácu a dodržiaval svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva.



Okrem toho kritizovali „vyhrážky anexiou, osídľovanie a násilné činy osadníkov“ voči Palestínčanom, ktoré podľa nich podkopávajú vyhliadky na vyjednané dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Starmer, Macron a Merz súčasne označili za nevyhnutné, aby sa Hamas odzbrojil. Hnutie podľa nich nesmie zohrávať žiadnu úlohu v budúcnosti Pásma Gazy. Potvrdili svoje odhodlanie ďalej pracovať na „pláne pre ďalšiu fázu Gazy“, ktorého súčasťou bude stiahnutie sa izraelských síl z enklávy a odstránenie vlády Hamasu.



Generálny tajomník OSN António Guterres krátko predtým kritizoval medzinárodné spoločenstvo za to, že podľa neho zatvára oči pred utrpením Palestínčanov hladujúcich v Pásme Gazy. Podľa neho ide o „morálnu krízu, ktorá je výzvou pre svedomie sveta“.



„Nedokážem si vysvetliť úroveň ľahostajnosti a nečinnosti, ktorú vidíme u primnohých členov medzinárodného spoločenstva - nedostatok súcitu, nedostatok pravdy, nedostatok ľudskosti,“ povedal Guterres prostredníctvom videospojenia na celosvetovom zhromaždení ľudskoprávnej organizácie Amnesty International.



Pripomenul súčasne, že aj keď opakovane odsúdil októbrový útok Hamasu na Izrael, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy, „nič nemôže ospravedlniť túto explóziu smrti a ničenia, ktorá... presahuje všetko, čoho sme v poslednom čase boli svedkami“.