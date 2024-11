Humanitárna kríza v Sudáne ohrozuje milióny ľudí, tvrdí Nórska rada

Chartúm 24. novembra (TASR) - Humanitárna kríza v Sudáne je horšia ako na Ukrajine, v Pásme Gazy a Somálsku dohromady, vyhlásil vedúci predstaviteľ Nórskej rady pre utečencov (NRC) Jan Egeland. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Tu v Sudáne je ohrozených 24 miliónov životov," povedal generálny tajomník NRC Egeland. "Sledujeme neúprosné odpočítavanie do hladomoru, zúfalstva a kolapsu celej civilizácie," dodal. Konflikty ako tie na Ukrajine či na Blízkom východe by podľa jeho vyjadrenia, nemali odvádzať pozornosť od utrpenia ľudí v Sudáne.



"Ak sa všetci zhodneme na tom, že ľudský život je rovnako cenný, nech ste kdekoľvek na svete, potom by mal byť Sudán teraz na prvom mieste nášho zoznamu obáv," dodal Egeland, ktorý nedávno navštívil viaceré oblasti Sudánu.



V mnohých štvrtiach podľa jeho slov videl veľmi jasné známky hrozivej vojny. "Dom za domom, štvrť za štvrťou, vypálené, zničené a vyrabované," uviedol.



Egeland ďalej varoval, že sa môže zopakovať situácia z roku 2015, keď milióny utečencov utekali do Európy z vojnou zmietaných krajín vrátane Sýrie.



V apríli 2023 vypukla v Sudáne vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala už desaťtisíce obetí a vysídlila viac než 11 miliónov ľudí, pričom z nich 3,1 milióna podľa OSN hľadá útočisko za hranicami krajiny.