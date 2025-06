Humanitárna loď s aktivistami zakotvila v izraelskom prístave Ašdod

Ašdod 9. júna (TASR) - Humanitárna loď Madleen s 12 aktivistami na palube, ktorí chceli priviezť pomoc do Pásma Gazy, no zadržala ich izraelská armáda, doplávala v pondelok večer do izraelského prístavu Ašdod. Aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej po vylodení sa podstupujú lekárske prehliadky, píše TASR podľa správ agentúr AP a DPA a stanice BBC.



Zakotvenie Madleen a vylodenie aktivistov v Ašdode ohlásilo na sociálnych sieťach izraelské ministerstvo zahraničných vecí. „Jachta Selfie pred chvíľou zakotvila v prístave Ašdod. Jej pasažieri v súčasnosti absolvujú lekárske vyšetrenia. Cieľom je zabezpečiť, aby boli v dobrom zdravotnom stave," uviedol rezort diplomacie a zverejnil aj fotografiu zachytávajúcu Thunbergovú po vystúpení z lode.



Ako uvádza AP, aktivisti by po skončení prehliadok mali byť prevezení do detenčného zariadenia a následne deportovaní do svojich krajín. Ich plánované deportácie totiž už predtým ohlásil izraelský rezort diplomacie.



Izraelská armáda prevzala v noci na pondelok kontrolu nad touto loďou, ktorou sa okrem Thunbergovej plavil napríklad aj aktivista z Brazílie Thiago Ávila, francúzska europoslankyňa Rima Hassanová i ďalší aktivisti z Francúzska, Turecka či Španielska.



Armáda konala na príkaz izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý jej v nedeľu nariadil, aby lodi zabránila priplávať k brehom Gazy. Vyhlásil pritom, že Izrael nedovolí nikomu narušiť námornú blokádu Gazy, a misiu aktivistov označil za propagandistickú akciu na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas.



Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). Loď vyplávala minulú v nedeľu 1. júna z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília, pričom v pondelok 9. júna chcela dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze.



Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, ako sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.



Izrael však blokuje do Gazy aj prístup humanitárnej pomoci, za čo je terčom ostrej kritiky zo strany medzinárodného spoločenstva. OSN upozornila, že celej populácii s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov hrozí vyhladovanie.