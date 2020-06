Humanitárna loď zachránila medzi Talianskom a Maltou 51 migrantov

Paríž 25. júna (TASR) - Humanitárna organizácia SOS Mediterranée vo štvrtok oznámila, že jej loď Ocean Viking zachránila 51 ľudí z dreveného člna, ktorý unášalo v Stredozemnom mori medzi talianskou a maltskou záchrannou zónou. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Charita uviedla, že informovala námorné úrady o všetkých svojich akciách a starostlivo dodržiavala postupy súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.



Loď Ocean Viking sa znovu vydala na more v pondelok 22. júna - po niekoľkých mesiacoch kotvenia vo francúzskom prístave Marseille, vynúteného pandémiou.



Taliansko a Malta už na začiatku epidémie zatvorili svoje prístavy pre migrantov zachránených na mori a odôvodňovali to národnou bezpečnosťou.



Migrantov, ktorých humanitárne organizácie zachránia, teraz odovzdávajú talianskym a maltským úradom a tie ich umiestňujú do karantény na prenajatých plavidlách pri pobreží.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že tento rok pri pokuse preplaviť sa cez centrálnu oblasť Stredozemného mora zatiaľ zahynulo 247 migrantov - je to pokles o vyše 2000 oproti rokom 2015 až 2017.