Humanitárna nadácia pre Gazu oznámila ukončenie svojich operácií
Autor TASR
Gaza 24. novembra (TASR) - Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF) oficiálne ukončila svoje operácie vo vojnou zničenom Pásme Gazy po tom, čo minulý mesiac po začiatku prímeria pozastavila svoju činnosť. Toto rozhodnutie oznámila v pondelok. Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná organizácia začala svoju prácu v máji tohto roku, bola však vystavené kritike zo strany Organizácie Spojených národov, podľa ktorej ohrozovala životy Palestínčanov pri ich úsilí zaobstarať si potraviny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP, stanice CNN a webu GHF.
„Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF) dnes oznámila úspešné ukončenie svojej núdzovej misie v Gaze po tom, čo priamo civilistom žijúcim v Gaze dodala viac ako 187 miliónov bezplatných jedál,“ uviedla skupina vo vyhlásení.
„Ukončujeme naše operácie, pretože sa nám podarilo splniť našu misiu a ukázať, že existuje lepší spôsob, ako poskytovať pomoc Gazanom,“ vyhlásil výkonný riaditeľ GHF John Acree. Uviedol tiež, že táto organizácia vybudovala model, ktorý zachránil životy a obnovil dôstojnosť civilistov v Gaze.
CNN objasňuje, že GHF od 26. mája distribuovala humanitárnu pomoc na troch miestach na juhu Pásma Gazy a jednom mieste v centrálnej časti tohto územia. Jej prácu však od začiatku sprevádzal chaos a médiá takmer denne informovali o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci. Začiatku práce GHF predchádzala 11 týždňov trvajúca izraelská blokáda všetkej pomoci na palestínske územie.
Podľa OSN zahynulo 2100 Palestínčanov počas toho, ako sa snažili zaobstarať si pomoc. Mnoho z nich zahynulo v blízkosti alebo na ceste k miestam prevádzkovaným GHF.
Organizácia na svojej internetovej stránke v pondelok uviedla, že za viac ako štyri mesiace distribuovala Palestínčanom jedlo „bezpečne, účinne a bez jediného prípadu rabovania alebo zneužitia“.
Americká tlačová agentúra tvrdí, že činnosť GHF bola počas jej krátkeho fungovania zahalená tajomstvom. Nadácia mala byť alternatívou k OSN. Nikdy nezverejnila svoje zdroje financovania a poskytla len málo informácií o ozbrojených zmluvných pracovníkoch, ktorí prevádzkovali tieto miesta. Jej deklarovaným cieľom bolo doručiť pomoc obyvateľom Gazy bez toho, aby ju palestínske militantné hnutie Hamas nezadržalo.
GHF mala v pláne rozšíriť sa na viaceré miesta v Pásme Gazy, nikdy tak však neurobila, konštatuje CNN. V októbri vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom a táto organizácia pozastavila svoje operácie. Hlavným prostriedkom distribúcie humanitárnej pomoci v palestínskej enkláve sa počas tohto prímeria znova stala OSN.
