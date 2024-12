Humanitárna organizácia WCK pozastavila svoju činnosť v Pásme Gazy

Gaza 1. decembra (TASR) — Pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy zahynuli v sobotu štyria humanitárni pracovníci — traja z nich pracovali pre organizáciu World Central Kitchen (WCK), jeden pre organizáciu Save the Children. WCK sa následne rozhodla pozastaviť svoju činnosť v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Jeden z troch pracovníkov WCK, ktorý zahynul pri zásahu vozidla v meste Chán Júnis ležiacom na juhu Pásma Gazy, sa podľa izraelskej armády podieľal na útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Izrael však neposkytol žiadne dôkazy, preto nebolo možné toto tvrdenie nezávisle overiť.



Rodina obete odmietla obvinenia izraelskej armády. WCK v stanovisku k úmrtiu jej pracovníka uviedla, že "nemala vedomosť o tom, že by niektorá osoba vo vozidle mala údajné prepojenie na útok Hamasu zo 7. októbra".



Štvrtou potvrdenou obeťou sobotňajších útokov je 39-ročný zamestnanec humanitárnej organizácie Save the Children, ktorý takisto zahynul v meste Chán Júnis. Nie je však zrejmé, či zahynul pri tom istom útoku.



Ďalší útok v meste Chán Júnis si podľa záchranárov vyžiadal najmenej deväť obetí. Izraelská armáda tam zasiahla auto stojace sa v blízkosti skupiny ľudí, ktorý si prišli vyzdvihnúť múku. Vozidlo používal bezpečnostný personál poverený dohľadom nad dodávkami pomoci do Pásma Gazy.