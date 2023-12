Humanitárna pomoc pre Gazu bude priamo prúdiť aj cez Kerem Šalom

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Izraelská vláda v piatok schválila návrh na dočasné znovuotvorenie izraelského priechodu Kerem Šalom, aby takto umožnila priame dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy. Podľa agentúry AFP a televízie CNN to oznámil úrad premiéra Benjamina Netanjahua.



Toto rozhodnutie nasleduje po zosilnenom tlaku zo strany administratívy prezidenta USA Joea Bidena a niekoľko hodín po posledných stretnutiach poradcu pre národnú bezpečnosť USA Jakea Sullivana s vojenským a politickým vedením v Izraeli.



Sullivan sa o tomto rozhodnutí izraelskej vlády dozvedel krátko pred odletom z Izraela a uvítal ho.



Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), ide o prvé takéto rozhodnutie izraelskej vlády od vypuknutia vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas.



TOI dodal, že úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua súčasne - vôbec prvýkrát - zverejnil informáciu, že v rámci dohody o prímerí s Hamasom, ktoré minulý mesiac zabezpečilo prepustenie 105 rukojemníkov, sa Izrael zaviazal, že denne umožní vstup 200 kamiónov s humanitárnou a potravinovou pomocou do Gazy.



Priechod Rafah na hranici medzi Pásmom Gazy a Egyptom, ktorý je ako jediný otvorený pre priamy vstup humanitárnej pomoci, však dokáže za deň vybaviť len 100 nákladných áut, a to aj po tom, ako izraelské úrady pridali ako stanovište na kontrolu nákladov i priechod Kerem Šalom. Dovtedy sa náklady preverovali iba na priechode Nicana.



Takto skontrolované kamióny však nesmeli vstúpiť priamo do Pásma Gazy, ale poslali ich späť do Rafahu, čo spôsobovalo dopravné zápchy.



Vo vyhlásení sa uvádza, že cez Kerem Šalom sa do pásma dostane iba humanitárna pomoc z Egypta a nie od Organizácie Spojených národov, doplnil TOI.



Netanjahuova kancelária - podľa TOI - tiež zverejnila, že "Spojené štáty sa zaviazali čo najrýchlejšie financovať modernizáciu hraničného priechodu Rafah", aby bol egyptský prístupový bod dostatočne vybavená a stal sa napokon jediným hraničným priechodom, z ktorého môže pomoc vstúpiť do Pásma Gazy.



Rozhodnutie izraelskej vlády je výrazným posunom v kauze dodávok humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy. Netanjahu sa totiž pôvodne zaviazal, že tam nevpustí žiadnu pomoc, čím de facto uvalil na enklávu riadenú Hamasom blokádu.



O dva týždne neskôr však Izrael začal prepúšťať nákladné autá s pomocou do Pásma Gazy cez egyptský priechod Rafah. Svoj vlastný "tovarový" priechod Kerem Šalom pritom ponechal uzavretý a uviedol, že kým budú v Pásme Gazy zadržiavaní rukojemníci unesení Hamasom z Izraela, vstup humanitárnej pomoci neumožní.