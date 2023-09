Do Náhorného Karabachu vstúpila humanitárna pomoc

Baku 18. septembra (TASR) - Kamióny s humanitárnou pomocou vstúpili v pondelok do arménskeho separatistického regiónu Náhorný Karabach v Azerbajdžane. Predchádzala tomu dohoda arménskych separatistov a centrálnej azerbajdžanskej vlády, že nákladné vozidlá využijú cesty spájajúce tento región s Arménskom a s Azerbajdžanom. Informovalo o tom Baku, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Arménsko obvinilo Azerbajdžan z podnecovania humanitárnej krízy v Náhornom Karabachu, pretože Baku vlani zablokovalo jedinú cestu spájajúcu tento horský región s Arménskom - Lačinský koridor, na ktorý dohliadajú ruské mierové sily.



Azerbajdžan toto obvinenie odmietol a argumentoval, že Náhodný Karabach môže dostať všetky potrebné zásoby cez Azerbajdžan.



Baku uviedlo, že separatistické úrady jednoducho odmietli jeho návrh znovu otvoriť súčasne Lačinský koridor aj tzv. agdamskú cestu, ktorá spája Náhodný Karabach so zvyškom Azerbajdžanu.



"V pondelok bol zabezpečený súbežný prechod áut Červeného kríža" cez Lačinský koridor spájajúci enklávu Náhorný Karabach s Arménskom a po agdamskej ceste spájajúcej enklávu so zvyškom Azerbajdžanu. Na sociálnych sieťach to oznámil poradca azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva pre zahraničnú politiku Hikmet Hadžijev.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vyhlásil, že vďaka "humanitárnej dohode medzi rozhodujúcimi predstaviteľmi môže dnes MVČK prinášať dodávky pšeničnej múky a základných lekárskych potrieb ľuďom v núdzi, a to cez Lačinský koridor a po agdamskej ceste".



Obyvatelia Náhorného Karabachu "naliehavo potrebujú neprerušovanú pomoc vo forme pravidelných humanitárnych dodávok. Táto dohoda umožňuje našim tímom obnoviť život zachraňujúcu prácu", povedala regionálna riaditeľka MVČK pre Európu a strednú Áziu Ariane Bauerová.



Európska únia a Spojené štáty vyzývali na znovuotvorenie Lačinskej a agdamskej trasy pre humanitárnu pomoc, pretože Náhorný Karabach zažíva nedostatok potravín a liekov.



Niekoľkomesačná kríza, ako aj nasadenie azerbajdžanských vojakov neďaleko Náhodného Karabachu a popri hraniciach s Arménskom vyvolali obavy z nového veľkého konfliktu medzi zarytými nepriateľmi, ktorí bojovali o ovládnutie Náhodného Karabachu už v dvoch vojnách.