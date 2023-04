Humanitárna situácia v Sudáne sa zhoršuje, upozorňuje organizácia CARE

Chartúm 20. apríla (TASR) - Humanitárna situácia v Sudáne, kde už šiesty deň prebieha ozbrojený konflikt, sa naďalej zhoršuje. Najviac postihnuté je civilné obyvateľstvo v hlavnom meste Chartúm a v metropole provincie Južný Dárfúr Nyala. TASR správu prevzala z agentúry APA, ktorá sa odvoláva na humanitárnu organizáciu CARE.



"Ľudia sú od soboty uzavretí doma, nemajú potravu ani vodu a dodávky elektriny sú opakovane prerušované," uviedla regionálna riaditeľka CARE pre východnú a strednú Afriku Kate Mainová-Vorleyová. Zraneným a chorým osobám nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť.



Chartúm je podľa jej slov mestom duchov a jediné, čo počuť a vidieť, je streľba zo zbraní, delostrelecké ostreľovanie a letecké útoky. Zdravotnícky systém sa podľa jej slov zrútil, čo má katastrofálne následky pre tisíce ľudí.



Sudán je jedna z najchudobnejších krajín sveta a situácia v nej bola náročná už pred začiatkom konfliktu, približuje DPA. Milióny z viac než 45 miliónov obyvateľov sú odkázané na humanitárnu pomoc a viac než 11 miliónov nemá zabezpečené ani len tie minimálne požiadavky v oblasti prísunu potravy. "Štyri milióny detí vo veku do päť rokov sú podvyživené," uviedla Mainová-Vorleyová.



Boje medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) prepukli v sobotu a vyžiadali si už životy najmenej 300 civilistov, píše AFP. Boje pokračovali aj napriek tomu, že sa obe strany dohodli na 24-hodinovom prímerí, ktoré malo vstúpiť do platnosti v stredu o 16.00 h miestneho času.



CARE a ďalšie humanitárne organizácie bojujúce strany žiadajú, aby zastavili boje a zabezpečili obyvateľom prístup k humanitárnej pomoci. Dohodnuté 24-hodinové prímerie podľa jej slov nie je dostačujúce na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a dodávky potravín a vody.



Organizácia CARE sa usiluje zabezpečiť lepší život pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Spolu so svojimi partnermi tento rok pôsobí v 111 krajinách a jej projekty zahŕňajú 174 miliónov ľudí.