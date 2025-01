Humanitárne agentúry plánujú rozsiahle nasadenie v Pásme Gazy

New York 16. januára (TASR) - Humanitárne organizácie oznámili, že po nadobudnutí platnosti prímeria v Pásme Gazy tam plánujú rýchlo rozšíriť svoje operácie. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Šéf Medzinárodného záchranného výboru David Miliband povedal, že organizácia rozšíri rozsah a vplyv svojej práce v Pásme Gazy tak "ako to podmienky dovolia".



"Jazvy tejto vojny budú dlhodobé, ale na poskytnutie okamžitej úľavy civilistom je zúfalo potrebný prílev pomoc," uviedol Miliband. "Na to bude potrebné flexibilné financovanie a voľný tok pomoci a humanitárnych pracovníkov. Ak sa to urobí správne, môže to položiť základy pre ešte náročnejšiu prácu v oblasti rozvoja a mieru," dodal.



Výkonná riaditeľka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová zdôraznila, že rozsah humanitárnych potrieb v palestínskej enkláve je obrovský. "Prímerie musí konečne humanitárnym aktérom umožniť bezpečne rozvinúť rozsiahlu reakciu v Pásme Gazy, ktorá je tak zúfalo potrebná," uviedla.



Podľa Russellovej pomoc zahŕňa "neobmedzený prístup k základným potravinám a výžive, zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpore, čistej vode a hygienickým zariadeniam, vzdelávaniu a učeniu, ako aj peňažnú pomoc a obnovenie komerčnej nákladnej dopravy pre všetky deti a rodiny".



Russellová na internetovej stránke UNICEFu uviedla, že približne 17.000 palestínskych detí prišlo vo vojne o rodičov alebo od nich bolo odlúčených. Takmer milión detí v palestínskej enkláve je vysídlených, 95 percent budov škôl je poškodených a zničených a funguje menej ako polovica z 36 nemocníc. Problémom je aj nedostatok pitnej vody a potravín.



Dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v stredu večer potvrdili americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by oficiálne malo začať platiť v nedeľu 19. januára.