Humanitárne organizácie kritizujú azylovú politiku EÚ

Brusel 18. marca (TASR) - Azylová politika Európskej únie nespĺňa medzinárodné štandardy ochrany. Uviedlo to vo štvrtok, pri príležitosti piateho výročia uzavretia dohody o migrantoch medzi EÚ a Tureckom, v otvorenom liste osem ľudskoprávnych organizácií. Informovala o tom agentúra DPA.



Turecko malo na základe nezáväznej dohody, ktorá vstúpila do platnosti 20. marca 2016, výmenou za finančnú kompenzáciu šesť miliárd eur uzavrieť svoje hranice a prevziať nelegálnych migrantov z gréckych ostrovov v Egejskom mori. EÚ sa zasa zaviazala, že z Turecka prijme sýrskych utečencov.



Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), Oxfam a ďalšie organizácie tvrdia, že táto dohoda má katastrofálne dôsledky pre ľudí hľadajúcich ochranu a zamedzovaním migrácie na vonkajších hraniciach EÚ často dochádza k porušovaniu ľudských práv. "Každý deň uviaznu rodiny v 'hotspotoch' na gréckych ostrovoch a rozhodovanie o ich životoch sa odkladá na neskôr," tvrdí organizácia Oxfam.



EÚ a Grécko vytvorili tieto "hotspoty" v nadväznosti na dohodu medzi EÚ a Tureckom. Cieľ EÚ, ktorým je zastaviť uchádzačov o azyl na gréckych ostrovoch a urýchliť ich návrat do Turecka, viedol podľa Oxfamu k otrasným životným podmienkam, fyzickému násiliu pri hraničných kontrolách a veľkému spomaleniu v azylových konaniach.



Podľa uvedených organizácií sa rovnaké chyby opakujú aj v migračnej dohode, ktorú vlani v septembri predložila Európska komisia a v súčasnosti o nej rokuje 27 členských štátov EÚ. Migrantom totiž nebude zabezpečený náležitý prístup k azylovému konaniu. Ak bude navrhovaná dohoda schválená v aktuálnom znení, o tom, či žiadatelia majú nárok na azyl, sa bude rozhodovať mimo územia eurobloku. Skúsenosti z minulosti ukázali, že takéto vzdialené pracoviská bývajú personálne poddimenzované, čo má za následok predlžovanie azylového procesu, konštatujú ľudskoprávne organizácie.