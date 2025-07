Humanitárne organizácie kritizujú postoj EÚ k situácii v Pásme Gazy

Brusel/Gaza 25. júla (TASR) - Rada humanitárnych mimovládnych organizácií kritizuje postoj Európskej únie k alarmujúce humanitárnej situácii v Pásme Gazy, kde už viac než 21 mesiacov vedie Izrael ofenzívu proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas a miestne obyvateľstvo trpí akútnym nedostatkom potravín. TASR o tom informuje podľa piatkového článku portálu Politico.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označila zábery z Gazy za „neznesiteľné“ a zopakovala výzvy EÚ, aby Izrael pustil na toto územie viac humanitárnej pomoci.



EÚ začiatkom tohto mesiaca oznámila dohodu s Izraelom, na základe ktorej do palestínskej enklávy vpustí väčší počet nákladných vozidiel. Blok zároveň posudzuje svoje možnosti ako vynaložiť s asociačnou dohodu s Izraelom, keďže krajina sa dopúšťa porušovania ľudských práv voči Palestínčanom.



„Tweety ľudí nenakŕmia,“ povedala Bušra Chalídiová z humanitárnej organizácie Oxfam. Vyhlásenia podľa nej neotvoria hraničné priechody pre humanitárnu pomoc. Za zarážajúce tiež považuje, že EÚ si vybrala „prázdne“ príspevky na sociálnych sieťach namiesto toho, aby zatlačila na Izrael.



„Pozastavenie asociačnej dohody je jediný spôsob, ako môže EÚ niečo zmeniť,“ povedal Husajn Baumí, zástupca regionálneho riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a severnú Afriku. Vyhlásenia von der Leyenovej sú podľa neho nedostatočné a prišli veľmi neskoro, keďže v Gaze prebieha „genocída a umelo vyvolaný hladomor“.



Politico pripomína, že od začiatku vojny, ktorú vyvolal Hamas svojím útokom na Izrael 7. októbra 2023, zomrelo na podvýživu 113 ľudí, z toho 81 detí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu deklaroval, že obyvatelia Gazy trpia „masovým hladomorom“.



Izrael však z potravinovej krízy viní OSN a humanitárne organizácie, ktoré podľa neho nedokážu pomoc Palestínčanom účinne rozdeliť. Tie však izraelské tvrdenia odmietajú.



„Odmietnutím konať sa vedúci predstavitelia EÚ rozhodli byť spoluvinníkmi pokračujúcej genocídy v Gaze,“ uviedol pre Politico Chris Lockyear, generálny tajomník organizácie Lekári bez hraníc „Lídri EÚ musia teraz preukázať odvahu a politickú vôľu konať,“ dodal.



Predstaviteľov EÚ kritizovala aj organizácia Save the Childern, ktorá ich vyzvala, aby prekonali „prázdne vyhlásenia“ a uvalili sankcie na Izrael. „Nedostatok ráznych krokov zo strany vedenia EÚ za uplynulých 21 mesiacov ich robí zodpovednými za zverstvá, ktoré vidíme v Gaze,“ deklarovala Maria Luz Larosaová, vedúca oddelenia medzinárodných záležitostí.