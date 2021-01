Humanitárne organizácie: Kríza v etiópskom Tigraji sa stále prehlbuje

Addis Abeba 28. januára (TASR) - Humanitárna kríza v etiópskom regióne Tigraj sa "každú minútu" zhoršuje a obyvatelia tejto vojnou poznačenej oblasti potrebujú urgentnú pomoc. Vo štvrtok to vyhlásilo združenie organizácií Červeného kríža, ktoré cituje agentúra DPA.



"Situácia v Etiópii sa každý deň a každú minútu zhoršuje," uviedol počas virtuálneho brífingu prezident Etiópskej spoločnosti Červeného kríža Ato Abera Tola. Pomoc podľa neho potrebuje približne 3,5 milióna ľudí, prostriedkov je však málo a ich presun je komplikovaný.



Etiópia po tlaku zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) vlani v decembri súhlasila, že poskytne humanitárnym pracovníkom neobmedzený prístup k postihnutým oblastiam, ktoré má v súčasnosti pod kontrolou vláda.



Aj mesiac odvtedy však majú humanitárni pracovníci stále problém dostať sa k mnohým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Podľa niektorých organizácií vrátane Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) sú na vine "byrokratické prekážky".



Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovým oslobodeneckým frontom (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia pred tým, ako sa v roku 2018 dostal k moci terajší premiér Abiy Ahmed, vyvrcholilo vlani v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.



Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo z domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami, OSN a ďalšie humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti stále pokračujú.



Humanitárna organizácia Spoločnosť pre ohrozené obyvateľstvo (STP) v súvislosti s konfliktom žiadala nezávislé medzinárodné vyšetrovanie. Etiópska vláda to však odmieta.