Humanitárne organizácie odmietajú zodpovednosť za situáciu v Gaze

Ženeva 15. februára (TASR) - Vedúci predstavitelia humanitárnych organizácií vo štvrtok vyhlásili, že už slovami nedokážu popísať hrôzy, ktorým čelia obyvatelia Pásma Gazy. Zdôraznili, že najmä Izrael, ale aj ďalšie štáty nemôžu presúvať zodpovednosť za situáciu na humanitárnych pracovníkov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Izrael vlani v októbri vyzval obyvateľov severnej a strednej časti Pásma Gazy, aby sa presunuli na juh enklávy. Viac ako polovica z približne 2,4 milióna obyvateľov tohto územia tak teraz žije v Rafahu, meste na uzavretej hranici s Egyptom.



Izraelská armáda však nedávno vyhlásila, že sa pripravuje na pozemnú ofenzívu proti militantom do oblasti Rafahu, ktorá by sa mohla uskutočniť v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch. Trvá na tom napriek tlaku zo strany zahraničných vlád a humanitárnych organizácií.



"Slová už pomaly nedokážu opísať tú humanitárnu situáciu," uviedla prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová na ženevskom brífingu pre diplomatov o udalostiach v Pásme Gazy.



"Nie je vo vašom záujme, aby ste presunuli zodpovednosť na humanitárne subjekty... Nemá zmysel kritizovať humanitárne organizácie za to, že nerobia viac. Musíte nám dovoliť urobiť viac," dodala Spoljaričová s tým, že jednotlivé krajiny sú zodpovedné za dodržiavanie ženevských dohovorov.



S týmto vyjadrením súhlasil aj tajomník humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Christopher Lockyear a dodal, že "v súčasnej situácii, keď hovoríme o humanitárnej pomoci, ide skôr o ilúziu pomoci".



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths zároveň upozornil diplomatov, aby sa na humanitárne spoločenstvo nepozerali ako na záchranárske jednotky pre ľudí natlačených na juh Pásma Gazy.



"Podmienky to neumožňujú. Utrpenie týchto ľudí nebude našou vinou. Bude to vina tých, ktorí sa ho rozhodli spôsobiť," uviedol Griffiths a zároveň odmietol tvrdenie Izraela, že ľudia sa môžu pred útokmi presunúť do bezpečia.



"Evakuácia na bezpečné miesto v Pásme Gazy je ilúziou. Musíme byť absolútne realistickí... Možnosť, že táto vojenská operácia vyvolá panický odliv ľudí do Egypta, je nočnou morou, ktorú máme priamo pred očami," dodal Griffiths.