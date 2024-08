Humanitárne organizácie upozorňujú na zabudnutú krízu v Afganistane

Kábul 13. augusta (TASR) - Vyše polovica obyvateľov Afganistanu je závislá od humanitárnej pomoci, upozornilo v utorok v spoločnom vyhlásení viacero medzinárodných humanitárnych organizácií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Milióny Afgancov majú tri roky po zmene moci (v krajine) stále ťažkosti v rámci jednej z najväčších a najkomplexnejších humanitárnych kríz," uviedlo desať humanitárnych organizácií v spoločnom vyhlásení. Poukázali na návrat hnutia Taliban k moci po odchode amerických vojakov z Afganistanu v auguste 2021.



"Silno závislí od humanitárnej pomoci uviazli Afganci v kruhu chudoby, vysídlenia a beznádeje. Hrozí, že Afganistan sa stane jednou zo zabudnutých kríz bez podpory a zapojenia medzinárodného spoločenstva," uviedli humanitárne organizácie vrátane Save the Children, World Vision či Medzinárodného záchranného výboru (IRC).



Podľa organizácií sa odhaduje, že humanitárnu pomoc v Afganistane v súčasnosti potrebuje 23,7 milióna ľudí z celkových asi 40 miliónov ľudí žijúcich v krajine. Tento rok sa pritom podarilo vyzbierať len asi 25 percent zo sumy 3,06 miliardy dolárov potrebnej na pomoc pre Afgancov.



V Afganistane je momentálne vysídlených zo svojich domov v rámci krajiny vyše 6,3 milióna ľudí, pričom nezamestnanosť sa za uplynulý rok zdvojnásobila. Od vlaňajšieho septembra sa do Afganistanu vrátilo zo susedného Pakistanu asi 680.000 ľudí.



"Afganistan zažíva jeden šok za druhým," uviedli humanitárne organizácie a poukázali napríklad na ekonomickú krízu, následky desaťročia trvajúcich konfliktov či dôsledky klimatických zmien.



Organizácie tiež upozornili na to, že prebiehajúcu krízu nemožno zvládnuť len humanitárnou pomocou a vyžaduje si komplexnú a udržateľnú podporu medzinárodného spoločenstva. "Súčasný izolacionistický prístup väčšiny darcovských krajín nepodporuje trvanlivé riešenie výziev, ktorým čelia ľudia v Afganistane, predovšetkým deti, ženy a etnické či inak marginalizované skupiny," upozornili organizácie vo vyhlásení.