Humanitárne organizácie v Stredomorí zachránili ďalších 110 migrantov

Rím 7. januára (TASR) - Humanitárne organizácie Lekári bez hraníc (MSF) a SOS Méditerranée zachránili 110 migrantov, ktorí sa počas plavby cez Stredozemné more ocitli v núdzi.



Ako v sobotu s odvolaním sa na tvít MSF informovala agentúra DPA, migranti sa plavili na preplnených gumových člnoch v medzinárodných vodách Stredozemného mora.



SOS Méditerranée vzala na svoju záchrannú loď Ocean Viking 37 ľudí, pričom neskôr hlásila, že niekoľko z nich má chemické popáleniny kože spôsobené zmesou benzínu a slanej vody.



Tím MSF na svojej lodi Geo Barents zachránil ďalších 73 ľudí.



Taliansko obom týmto plavidlám pridelilo ako prístav, kde migranti budú môcť vystúpiť na breh, mesto Ancona na pobreží Jadranského mora. Organizácia SOS Méditerranée predpokladá, že plavba tam bude trvať približne štyri dni.



Agentúra DPA podotkla, že toto rozhodnutie vlády je prejavom jej novej politiky, keď sa lodiam prepravujúcim zachránených ilegálnych migrantov prideľuje prístav hneď po prvej záchrannej akcii. Argumentom vlády v Ríme je, že zachráneným ľuďom sa takto pomôže skôr.



Kritici týchto pravidiel však upozorňujú, že rýchle pridelenie prístavu má za následok aj to, že daná loď už následne na mori nezachraňuje ďalších migrantov v núdzi, ako sa to obvykle robievalo donedávna.



DPA však súčasne konštatuje, že predtým záchranné lode strávili na mori čakaním na pridelenie prístavu aj niekoľko dní.