Humanitárne organizácie vyzývajú na prímerie v pásme Gazy

Paríž 8. novembra (TASR) - Aliancia 13 veľkých humanitárnych a mimovládnych organizácií vrátane Lekárov bez hraníc (MSF), Oxfam a Amnesty International (AI) vyzvali svetových lídrov, aby zatlačili na nastolenie prímeria v pásme Gazy. V tejto palestínskej enkláve pred mesiacom vypukla vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Organizácie vyzývajú hlavy štátov, "aby spravili všetko, čo je v ich silách, aby dosiahli okamžité prímerie," uvádza sa vyhlásení organizácií. Zverejnili ho deň pred humanitárnou konferenciou o pásme Gazy v Paríži.



Ďalšie priority by podľa organizácií mali zahŕňať "konkrétne kroky na oslobodenie civilných zajatcov a ochranu celej civilnej populácie, na zaistenie prístupu do Gazy pre humanitárnu pomoc a na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva".



Medzi signatármi vyhlásenia sú okrem MSF, AI a Oxfamu aj Akcia proti hladu (ACF), Nórska rada pre utečencov (NRC) i Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH).



"Dostávame stále zúfalejšie žiadosti o ochranu a pomoc od našich humanitárnych pracovníkov v uzatvorenom pásme Gazy," uviedol šéf NRC Jan Egeland. Dodal, že je neakceptovateľné, že ešte stále nebolo prijaté humanitárne prímerie, zriadený humanitárny koridor a nevidno koniec "dusivého obliehania" pásma Gazy.



Štvrtková humanitárna konferencia o pásme Gazy bola narýchlo zvolaná na okraj každoročného Parížskeho mierového fóra. Cieľom je zmobilizovať pomoc pre ľudí v Gaze. Kancelária francúzskeho prezidenta však uviedla, že na konferencii sa nezúčastnia žiadni predstavitelia Izraela.



Izrael spustil obliehanie a útoky na pásmo Gazy 7. októbra po brutálnom útoku teroristov Hamasu na juh Izraela. Zabili tam najmenej 1 400 ľudí, najmä civilistov a viac ako 200 bolo unesených do pásma Gazy. V Gaze od vypuknutia vojny zahynulo podľa tamojších úradov už vyše 10.600 ľudí.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že nebude prijaté nijaké prímerie, kým Hamas neprepustí rukojemníkov.