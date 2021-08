Počas víkendových akcií v Stredozemnom mori zachránili vyše 700 ľudí

Marseille 2. augusta (TASR) - Viac než 700 ľudí pokúšajúcich sa preplávať na člnoch Stredozemné more vzali počas víkendu na svoje paluby záchranné lode. Väčšinu z migrantov zachránili pri pobreží Líbye a Malty, uviedla v nedeľu humanitárna organizácia SOS Mediterranée. Informuje o tom agentúra AFP.



SOS Mediterranée so sídlom vo francúzskom meste Marseille spresnila, že jej plavidlo Ocean Viking vykonalo od soboty v medzinárodných vodách dovedna šesť separátnych operácií.



Počas poslednej takejto intervencie zachránila zmienená loď 106 ľudí pri pobreží Malty po tom, čo ako ju na nich upozornila nemecká humanitárna organizácia Sea-Watch. "Najmladší preživší zachránený v tejto operácii má len tri mesiace," uviedla SOS Mediterranée na sociálnej sieti Twiter.



K najnovším záchranným akciám prišlo v čase, keď predstavitelia Organizácie Spojených národov (OSN) pre migráciu opakovane vyzývajú na vytvorenie spravodlivejšieho mechanizmu v záujme prerozdelenia zodpovednosti za starostlivosť o zachránených migrantov miesto toho, aby sa ponechala len na stredomorské krajiny.



Trasa medzi Líbyou a Európou sa považuje za najnebezpečnejšiu v Stredomorí. Líbya je stále jednou z východiskových krajín pre migrantov, ktorí sa snažia dostať cez Stredozemné more do Európy. Väčšina z nich sa pokúša dostať na talianske pobrežie, ktoré je vzdialené zhruba 300 kilometrov, pripomína AFP.